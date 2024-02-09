российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 9 февраля 2024, 11:11 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Кольцово на президентских выборах откроют избирательный участок

В аэропорту Екатеринбурга на президентских выборах будет работать избирательный участок. Чтобы здесь проголосовать, нужно заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

«Участок № 149 будет работать 15, 16 и 17 марта в терминале внутренних линий Кольцово (Екатеринбург, пл. Бахчиванджи, 1). Как и на всех участках для голосования в стране, его двери для избирателей будут открыты с 8:00 до 20:00, – рассказали в пресс-службе Кольцово. – Чтобы проголосовать на этом участке, планирующие поездку на дни проведения выборов пассажиры должны вплоть до 11 марта подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, выбрав избирательный участок в международном аэропорту Екатеринбурга».

Подать заявление можно на портале госуслуг, а также в любом центре «Мои документы» или территориальной избирательной комиссии. А с 6 марта по 11 марта – в любой участковой избирательной комиссии.

Напоминаем, что для участия в голосовании при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ. Избирателям также рекомендуется распечатать и взять с собой уведомление о включении в список избирателей по месту нахождения.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Выборы президента РФ - 2024

Запад делает ставку на провокации и массовые протесты до и после выборов президента РФ / В России заблокировано более 2 тысяч ресурсов, которые пытались повлиять на ход выборов президента РФ / ЦИК отказала Надеждину в регистрации кандидатом на выборах президента РФ / ЦИК отказал Малинковичу в регистрации кандидатом на выборах-2024 / Избирком рассказал, как опознать членов участковых комиссий (ФОТО) / Саботаж выборов: МИД России вызвал дипломатов Латвии, Литвы и Эстонии / ЦИК перенесла заседание по регистрации Надеждина и Малинковича на выборах президента РФ / Фейки и кибератаки: Запад готовит масштабные провокации во время выборов президента РФ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Выборы, Россия, Выборы президента РФ - 2024,