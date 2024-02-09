В Кольцово на президентских выборах откроют избирательный участок

В аэропорту Екатеринбурга на президентских выборах будет работать избирательный участок. Чтобы здесь проголосовать, нужно заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

«Участок № 149 будет работать 15, 16 и 17 марта в терминале внутренних линий Кольцово (Екатеринбург, пл. Бахчиванджи, 1). Как и на всех участках для голосования в стране, его двери для избирателей будут открыты с 8:00 до 20:00, – рассказали в пресс-службе Кольцово. – Чтобы проголосовать на этом участке, планирующие поездку на дни проведения выборов пассажиры должны вплоть до 11 марта подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, выбрав избирательный участок в международном аэропорту Екатеринбурга».

Подать заявление можно на портале госуслуг, а также в любом центре «Мои документы» или территориальной избирательной комиссии. А с 6 марта по 11 марта – в любой участковой избирательной комиссии.

Напоминаем, что для участия в голосовании при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ. Избирателям также рекомендуется распечатать и взять с собой уведомление о включении в список избирателей по месту нахождения.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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