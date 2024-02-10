Путин, внезапная «Ольга», торфяные пожары и возрождение монастыря: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

На этой неделе жители Екатеринбурга и области, как и все остальные россияне, смотрели интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Кроме того, они встречали циклон с красивым именем «Ольга», радовались успехам метрополитена и следили за тушением торфяников. Подробнее – в нашем традиционном обзоре.
Событие недели – интервью Путина
На этой неделе президент России Владимир Путин дал двухчасовое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Что это было? «Новый День» собрал мнения политологов.
Заявление недели – Екатерина Мизулина о запрете в России VPN
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на встрече с екатеринбургскими школьниками ответила, запретят ли в России VPN. По ее словам, речь может идти только о крупных сервисах, а заблокировать все – технически невозможно. О чем еще Мизулина говорила с уральской молодежью, можно посмотреть ниже.
Мизулина отвечает на вопросы уральских студентов
Цифра недели – 150 тысяч пассажиров в день
Пассажиропоток Екатеринбургского метрополитена достиг допандемийного уровня и даже превысил его. По последним данным, каждый рабочий день подземка перевозит около 150 тысяч человек. В январе пассажиропоток вырос на 13% относительно января 2023 года и на 2% – относительно 2019 года.
Увольнение недели – директор первоуральского Водоканала
Глава Первоуральска Игорь Кабец отправил в отставку директора городского Водоканала Артура Гузаирова. Мэр объяснил это тем, что чиновник не справился со своими обязанностями. Напомним, весь прошлый год жители Первоуральска страдали от проблем с водой – она то была грязной, то не шла совсем.
Возвращение недели – пленные военнослужащие
Пятеро участников СВО из Свердловской области вернулись домой в результате обмена военнопленными с Украиной. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Из нашего списка вернулось пять ребят. Конечно, всех ждали, всем рады. Но самое главное, что у нас не осталось в плену тех, кто находился там с 2022 года», – рассказала она.
Позитив недели – Среднеуральский женский монастырь
На уходящей неделе на подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря, история которого связана со скандально известным схиигуменом Сергием, совершена первая служба. Он снова стал обитаемым. Монастырь снова открыт для паломников.
Курьез недели – Ахматова «украла» стих у современного автора
Действия пользователей «ТикТока» и администраторов ряда популярных литературных сайтов привели к курьезной ситуации: стихотворение современного автора из Петербурга Анны Ошариной «Я плохая – ты хороший» стали приписывать Анне Ахматовой. Попытки нашей современницы доказать свое авторство пока ни к чему не привели.
Фото недели – торфяные пожары
Специалисты Уральской авиабазы приступили к тушению тлеющих торфяников в Верхнепышминском районе со стороны поселка Ольховка, чтобы весной здесь не повторились лесные пожары. Когда растает снег, может быть поздно.
Видео недели – «Ольга»
Циклон «Ольга» несколько дней не покидал уральскую столицу. «Новый День» решил поинтересоваться у горожан, подходящее ли название носит такая штормовая погода, и не лучше бы было, если бы имя циклона сопоставлялось с его характером.
Подходит ли циклону имя «Ольга»? Отвечают жители Екатеринбурга
Екатеринбург, Евгения Вирачева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»