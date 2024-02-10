Путин, внезапная «Ольга», торфяные пожары и возрождение монастыря: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

На этой неделе жители Екатеринбурга и области, как и все остальные россияне, смотрели интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Кроме того, они встречали циклон с красивым именем «Ольга», радовались успехам метрополитена и следили за тушением торфяников. Подробнее – в нашем традиционном обзоре.

Событие недели – интервью Путина

На этой неделе президент России Владимир Путин дал двухчасовое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Что это было? «Новый День» собрал мнения политологов.

Заявление недели – Екатерина Мизулина о запрете в России VPN

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на встрече с екатеринбургскими школьниками ответила, запретят ли в России VPN. По ее словам, речь может идти только о крупных сервисах, а заблокировать все – технически невозможно. О чем еще Мизулина говорила с уральской молодежью, можно посмотреть ниже.

Мизулина отвечает на вопросы уральских студентов

Цифра недели – 150 тысяч пассажиров в день

Пассажиропоток Екатеринбургского метрополитена достиг допандемийного уровня и даже превысил его. По последним данным, каждый рабочий день подземка перевозит около 150 тысяч человек. В январе пассажиропоток вырос на 13% относительно января 2023 года и на 2% – относительно 2019 года.

Увольнение недели – директор первоуральского Водоканала

Глава Первоуральска Игорь Кабец отправил в отставку директора городского Водоканала Артура Гузаирова. Мэр объяснил это тем, что чиновник не справился со своими обязанностями. Напомним, весь прошлый год жители Первоуральска страдали от проблем с водой – она то была грязной, то не шла совсем.

Возвращение недели – пленные военнослужащие

Пятеро участников СВО из Свердловской области вернулись домой в результате обмена военнопленными с Украиной. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Из нашего списка вернулось пять ребят. Конечно, всех ждали, всем рады. Но самое главное, что у нас не осталось в плену тех, кто находился там с 2022 года», – рассказала она.

Позитив недели – Среднеуральский женский монастырь

На уходящей неделе на подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря, история которого связана со скандально известным схиигуменом Сергием, совершена первая служба. Он снова стал обитаемым. Монастырь снова открыт для паломников.



Курьез недели – Ахматова «украла» стих у современного автора

Действия пользователей «ТикТока» и администраторов ряда популярных литературных сайтов привели к курьезной ситуации: стихотворение современного автора из Петербурга Анны Ошариной «Я плохая – ты хороший» стали приписывать Анне Ахматовой. Попытки нашей современницы доказать свое авторство пока ни к чему не привели.

Фото недели – торфяные пожары

Специалисты Уральской авиабазы приступили к тушению тлеющих торфяников в Верхнепышминском районе со стороны поселка Ольховка, чтобы весной здесь не повторились лесные пожары. Когда растает снег, может быть поздно.

Видео недели – «Ольга»

Циклон «Ольга» несколько дней не покидал уральскую столицу. «Новый День» решил поинтересоваться у горожан, подходящее ли название носит такая штормовая погода, и не лучше бы было, если бы имя циклона сопоставлялось с его характером.

Подходит ли циклону имя «Ольга»? Отвечают жители Екатеринбурга

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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