3% свердловских избирателей хотят голосовать в интернете на выборах президента РФ

За две недели 98 860 жителей Свердловской области изъявили желание голосовать электронным способом на выборах президента России. Это составляет около 3% от численности зарегистрированных избирателей в регионе. Данные привел областной избирком.

Также на выборах будет действовать сервис «Мобильный избиратель», позволяющий голосовать на удобном участке, а не по прописке. Таким способом голосования хотят воспользоваться 13 230 свердловчан, или 0,4% избирателей в регионе.

В областном избиркоме напомнили, что заявления на ДЭГ принимаются до 11 марта на портале «Госуслуги». Заявления «Мобильный избиратель» можно также подать на портале «Госуслуги», в любых ТИК, МФЦ, а с 6 марта – и в любой участковой избирательной комиссии.

Выборы президента РФ впервые в истории будут трехдневными. Голосование продлится с 15 по 17 марта.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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