Чего ждать Уралу от визита Путина: мнения экспертов

Завтра, 15 февраля, в Свердловской области ожидают с рабочим визитом президента Владимира Путина. Хотя официально приезд первого лица до сих пор не анонсирован, по данным источников, глава государства может посетить Верхнюю Пышму и Нижний Тагил. «Новый День» спросил политологов, каких итогов можно ждать от этого визита.

Профессор кафедры политических наук департамента социологии и политологии УрФУ Анатолий Гагарин считает визит Владимира Путина на Урал логичным и закономерным. Эксперт напомнил, что в прошлом месяце президент посетил самые отдаленные точки России – сначала регионы Дальнего Востока, затем Калининград. Теперь настала очередь крупных субъектов Федерации, которые играли и играют важную роль в укреплении государства. «Слова Александра Твардовского про Урал, опорный край державы, по-прежнему актуальны, их помнят. Президент уже несколько лет не был на Урале, так что этот визит – событие логичное и необходимое. Он придаст новый импульс развитию региона. Потенциал Свердловской области еще не реализован до конца, есть многочисленные проекты, которые предлагают наши промышленники и ученые. Урал до сих пор тот регион, который кует щит и меч страны. Приезд президента – одновременно и признание заслуг региона, и определенный аванс на будущее. Нам нужны и финансирование, и внимание президента. Если во время одной из прошлых предвыборных кампаний Урал громко говорил о своей поддержке Владимира Путина, то сейчас он не столько говорит, сколько делает. Достаточно посмотреть на УВЗ, на другие заводы оборонного комплекса – все вопросы отпадут».

Политтехнолог Александр Ханин подошел к заданному вопросу от РИА «Новый День» творчески и составил в качестве ответа сценку в духе олдскульного мистера Паркера на тему «Как может выглядеть разговор президента с уральскими элитами?»

«Полпреду Владимиру Якушеву:

– Молодец, построже тут с ними!

Губернатору Евгению Куйвашеву:

– Привлекаете молодежь к спорту?

Мэру Алексею Орлову:

– Вторая ветка метро? Дело хорошее…

Руководству УВЗ:

– Танки нужны стране, на вас вся надежда, вот вам денег.

Руководству УЗЖМ:

– Скоростные поезда должны от Москвы через Казань до Екатеринбурга за 6 часов. Сделаете?"

Ранее «Новый День» рассказывал, как проходили прежние визиты Владимира Путина в Свердловскую область. Например, В 2000 году перед открытием парада военной техники в Нижнем Тагиле Путин произвел символический выстрел из 122-миллиметровой гаубицы довоенного образца. В 2009 году он посетил Уральский завод железнодорожного машиностроения (УЗЖМ) в Верхней Пышме, где осмотрел новый электровоз 2ЭС6 и даже залез в кабину, где провел около 5 минут. После победы на президентских выборах 2012 года Путин подтвердил, что один из его первых визитов будет в Нижний Тагил. Он указал, что хочет посетить Уралвагонзавод, а основной целью его визита станет решение проблем гособоронзаказа. Однако наблюдатели были уверены, что приезд Владимира Путина в Нижний Тагил был своего рода визитом ответной благодарности избранного президента за поддержку со стороны тагильских «людей труда». Визит состоялся 10 мая. В следующий раз президент появился на Урале только в ноябре 2015 года – на открытии Ельцин-центра.

В последний раз Владимир Путин приезжал в Свердловскую область еще до пандемии – в 2019 году. Сначала президент выступил на форуме GMIS с речью, в основном посвященной теме экологии. Из конгресс-центра Путин поехал в УрФУ на встречу с молодыми учеными. Один из них рассказал, что в УрФУ проводится «Ночь карьеры», и предложил проводить такие мероприятия на общефедеральном уровне. «Звучит интересно. То, что вы сказали, это здорово. Но по ночам другие цели должны стоять – из сферы демографии», – пошутил президент.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/774105.html

Екатеринбург, Елена Владимирова

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