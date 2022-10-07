Путин и Урал: как менялись интересы президента за 20 с лишним лет

Сегодня президенту России Владимиру Путину исполняется 70 лет. «Новый День» решил вспомнить, как проходили визиты главы государства в Свердловскую область и как он реагировал на резонансные события в Екатеринбурге.

2000-2008: «УралЭкспоАрмс» и первый в Екатеринбурге международный саммит

Самый первый визит Владимира Путина на Урал состоялся в июле 2000 года: губернатор Эдуард Россель пригласил нового президента на выставку «УралЭкспоАрмс-2000» в Нижнем Тагиле. Внимание главы государства привлекли беспилотный самолет-шпион «Пчела», который был испытан в реальных боевых условиях во время последней чеченской кампании, а также самоходная артиллерийская установка «Вена» производства пермского объединения «Мотовилихинские заводы». В завершение визита президента прошел торжественный парад военной техники и демонстрационные стрельбы. Перед открытием парада Путин произвел символический выстрел из 122-миллиметровой гаубицы довоенного образца.

В октябре 2003 года Екатеринбург принял Российско-германский саммит, на котором Путин встретился со своим коллегой из ФРГ Герхардом Шредером. На совместной пресс-конференции Путин подарил Шредеру фигурку Хозяйки Медной горы со словами: «По сказам Бажова, Хозяйка Медной горы является хранительницей богатств Урала, и допускает к ним только порядочных и честных людей. К их числу, несомненно, относятся наши немецкие партнеры». Во время того же визита президент России обрушился с резкой критикой на чиновников Евросоюза. Владимир Путин назвал их «евробюракратами» и заявил, что Россия никогда не пойдет на выполнение требований объединенной Европы по увеличению размера энерготарифов до международного уровня. «Президент Путин отметил, что российская экономика постсоветского периода не выдержит такого удара», – писали СМИ.

Популярность Владимира Путина в нулевые годы была так высока, что его лицо незаконно использовали в рекламных целях. Например, в 2006 году Путин в Екатеринбурге «рекламировал» Китай и кун-фу. Центральные улицы города и вагоны метро были оклеены яркими плакатами шоу «Шаолинь-Кунфу». На афишах в окружении боевых монахов был изображен президент РФ. Делом тут же занялась ФАС.

Когда же второй президентский срок Владимира Путина подходил к концу (январь 2008), «Новый регион» поинтересовался у местных политиков, будут ли они менять портрет главы государства в своих кабинетах. Самый забавный ответ дал депутат областной думы Георгий Перский: «А я уже повесил портрет Дмитрия Медведева… И Зюганова, и Жириновского, и Миронова, и Явлинского, и Росселя, и Волочковой, и даже Тимати… Я вообще коллекционирую портреты. – Путин у меня тоже висит, и снимать его после 2 марта я не буду. Он же у меня художественный – «Путин и лошадь».

2009-2011: новые электровозы, «Титановая долина» и Т-90С

В качестве премьер-министра Владимир Путин приезжал в Свердловскую область четыре раза. В 2009 году он посетил ряд предприятий, в том числе Уральский завод железнодорожного машиностроения (УЗЖМ) в Верхней Пышме, где осмотрел новый электровоз 2ЭС6 и даже залез в кабину, где провел около 5 минут. Вслед за ним в кабину электровоза наведались министр экономического развития России Эльвира Набиуллина и министр обороны РФ Сергей Иванов.

В ноябре 2010 года, уже при губернаторе Мишарине, Путин приехал на завод «Урал Боинг Мануфактуринг» в Верхней Салде и заявил, что полностью поддерживает идею создания ОЭЗ «Титановая долина». К тому времени региональные власти пытались создать ее уже 4 года.

В предвыборном 2011 году Владимир Путин побывал в Екатеринбурге дважды. В первый раз – в июне. Тогда в связи с приездом российского премьера обитатели екатеринбургского интернет-пространства рассказывали про него анекдоты. В том числе про Путина и последнего олигарха, который заканчивается словами «А посидеть на дорожку?». Во время встречи с губернатором Мишариным Путин вел себя «как первое лицо в государстве», заметили журналисты. Ему понравилось, как изменился Екатеринбург – он отметил, что здания в мегаполисе стали очень интересные и припомнил, что когда он впервые побывал в уральской столице, все было иначе. «А теперь он современный, инфраструктурно развит. Меняется лицо города, мне это очень приятно», – констатировал премьер.

В сентябре Путин снова прилетел на Урал – на нижнетагильскую выставку вооружения. Ему продемонстрировали модернизированный танк Т-90С, который глава правительства осмотрел не только снаружи, но и изнутри.

2011-2012: «Путинград» и люди труда

В декабре 2011-го начались события, из-за которых Нижний Тагил стали называть «Путинградом». 15 декабря во время прямой линии с Путиным начальник сборочного цеха УВЗ Игорь Холманских заявил, что у него «душа болит». «Мы очень дорожим этой стабильностью. Мы не хотим возврата назад. Я хочу сказать про эти митинги. Если наша милиция, или, как сейчас она называется, полиция, не умеет работать, не может справиться, то мы с мужиками готовы сами выйти и отстоять свою стабильность, но, разумеется, в рамках закона», – заявил он. Напомним, после выборов в Госдуму 2011 года в Москве прошла серия митингов оппозиции, не согласной с их результатами.

После победы на президентских выборах 2012 года Путин подтвердил, что один из его первых визитов будет в Нижний Тагил. Он указал, что хочет посетить Уралвагонзавод, а основной целью его визита станет решение проблем гособоронзаказа. Однако наблюдатели были уверены, что приезд Владимира Путина в Нижний Тагил был своего рода «алаверды» – т.е. визитом ответной благодарности избранного президента за поддержку со стороны тагильских «людей труда».

Визит состоялся 10 мая. В поездке по УВЗ Путина сопровождал Игорь Холманских, который в том же месяце был назначен полномочным представителем президента на Урале и пробыл на этой должности до 2018 года. Движение «Человек труда» сошло на нет еще раньше.

2012 – настоящее время: Ельцин-центр, «борзота», скверная история и «демография по ночам»

После 2012 года Владимир Путин не появлялся в Свердловской области несколько лет, но об отношении к нему в те годы говорит показательный случай. В 2014 пенсионеры Красноуфимска сообщили в прокуратуру о «надругательстве» над портретом президента. Они обнаружили, что на портрете, висящем в приемной местного ЖКУ, было ручкой приписано: «По всем вопросам – к нему».

В Екатеринбурге Путин появился только в ноябре 2015 года – на открытии Ельцин-центра. В своей речи он заявил, что его предшественник «глубоко понимал драматизм кардинальных преобразований того периода», «пропускал его через свою душу», сомневался и мучился, зная, через какие тяжелейшие испытания пришлось пройти народу России. «Когда он решил уйти в отставку – как мы все помним, он обратился к народу с искренними, поистине исповедальными словами. В этом – его сила, его честность», – заявил Владимир Путин. Глава государства тогда подчеркнул, что Ельцин-центр особенно важен как просветительская площадка, и особое внимание должно быть уделено молодежи и ее интересам. «Это поколение мало знает о прошлом и о жизненном пути первого президента, поэтому так важно, чтобы они были постоянными посетителями центра», – резюмировал Путин.

Выставку «Иннопром» Владимир Путин впервые посетил только в 2017 году, за несколько месяцев до губернаторских выборов. Тогда же выяснилось, что о некоторых проблемах региона он знает лучше врио губернатора Евгения Куйвашева. Президент рассказал ему об обращении рабочих одного из тагильских заводов, не получающих зарплату: «Если все так было на самом деле, это звучит странно, – так вот, владелец заявил рабочим: «Пока президент лично ко мне не обратится, ничего не получите». А заработную плату не выплачивают достаточно долго. Во-первых, надо понять: если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям. Вы и сами на это посмотрите, но, думаю, что, может быть, этого будет недостаточно».

В мае 2019 года в Екатеринбурге вспыхнул протест против строительства храма святой Екатерины в сквере у драмтеатра. Президент высказался о ситуации только на четвертый день акций: «Как правило, люди просят, чтобы храм построили, а тут возражают. Но все имеют право на свое мнение. Если речь идет о жителях микрорайона, надо его учесть. Если речь идет о записных активистах из Москвы, которые себя попиарить приехали… Но если о жителях, то да, надо учитывать. Храм должен объединять, а не разъединять. Должны быть шаги, чтобы решить в интересах жителей. Есть простой способ и провести опрос – меньшинство должно подчиниться большинству. Это демократия и есть», – подчеркнул Путин. После этого волнения пошли на спад, начались переговоры. В итоге храм построен не был.

Всего через два месяца после «скверного бунта» состоялся последний на сегодня визит Владимира Путина в Екатеринбург. Сначала президент выступил на форуме GMIS с речью, в основном посвященной теме экологии: «Абсолютизация и слепая вера в простые и эффектные, но неэффективные решения рождают проблему. Полный отказ от ядерной или углеводородной энергии, ставка исключительно на альтернативные источники – комфортно ли людям будет жить на планете частокола ветряков или укрытой несколькими слоями солнечных батарей? Ветровая генерация хороша, а птиц сколько гибнет? Это не шутки, нельзя запретить желающим облачиться в шкуры и залезть в пещеры. Но остановить человечество невозможно. Вопрос, на какой базе строить прогресс».

Из конгресс-центра Путин поехал в УрФУ на встречу с молодыми учеными. Один из них рассказал, что в УрФУ проводится «Ночь карьеры», и предложил проводить такие мероприятия на общефедеральном уровне. «Звучит интересно. То, что вы сказали, это здорово. Но по ночам другие цели должны стоять – из сферы демографии», – пошутил президент.

С тех пор глава государства на Средний Урал не приезжал, хотя периодически появлялась информация о том, что визит состоится. В 2022 году Путин поддержал переизбрание на новый срок губернатора Евгения Куйвашева, но лично не приехал. Даже на открытии ЕКАДа президент присутствовал по видео-конференц-связи.

Екатеринбург, Нижний Тагил, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»