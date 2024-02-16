На электронное голосование на выборах президента записалось уже 4,5% свердловчан

В Свердловской области достаточно быстро растет число избирателей, которые планируют проголосовать на выборах президента удаленно.

Как сообщила на пресс-конференции председатель облизбиркома Елена Клименко, заявления об участии в ДЭГ подали 146 тысяч человек, или 4,43% избирателей. По прогнозу избиркома, количество желающих проголосовать в интернете может возрасти до 6-10%.

Сервис «Мобильный избиратель» вызывает меньший интерес: 19 тысяч человек или 0,5% избирателей.

Напомним, что заявления на ДЭГ принимаются до 11 марта на портале «Госуслуги». Заявления «Мобильный избиратель» можно также подать на портале «Госуслуги», в любых ТИК, МФЦ, а с 6 марта – и в любой участковой избирательной комиссии. Выборы президента РФ впервые в истории будут трехдневными. Голосование продлится с 15 по 17 марта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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