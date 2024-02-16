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Пятница, 16 февраля 2024, 11:03 мск

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В Свердловской области определены ответственные за выборы президента РФ

В правительстве Свердловской области сформирована рабочая группа для содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведения выборов президента РФ. Ответственными за качество избирательной кампании в регионе назначены вице-губернатор Олег Чемезов и и.о. директора областного департамента внутренней политики Наталья Гурченок.

Также в состав группы вошли профильные министры Свердловской области, управляющие управленческими округами, главы Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Первоуральска, директор МФЦ Свердловской области Анастасия Зайруллина, председатель областного избиркома Елена Клименко, председатель общественной палаты свердловской области Александр Левин, директор департамента информационной политики Юлия Хусаинова.

Согласно документу рабочая группа должна обеспечить техническую готовность избирательных участков в регионе. В том числе «рассмотреть вопрос по оборудованию всех помещений для голосования стационарными металлодетекторами» в целях безопасности. Кроме того, чиновники обязаны создать условия для голосования всех граждан, независимо от их места проживания или состояния здоровья. Министерству культуры поручено организовать культурные мероприятия в муниципалитетах в дни выборов, а минцифры – обеспечить доступ к интернету и проинформировать жителей о президентской кампании.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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