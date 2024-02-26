«Уральские авиалинии» опровергли информацию о том, что на ташкентском рейсе родился ребенок

Авиакомпания «Уральские авиалинии» опровергла информацию о рождении ребенка на борту самолета, следовавшего из Екатеринбурга в Ташкент в ночь на 25 февраля.

Этой историей поделился в личном блоге один из пассажиров рейса U6-2961. Он рассказал, что в середине полета в хвосте самолета «началась какая-то суета». Бортпроводник по громкой связи спросил, есть ли среди пассажиров врачи или медсестры. «Тот пассажир, которому нездоровилось, оказался беременной узбечкой, которая благополучно родила на борту самолета на высоте 10 000 км. Порадуемся за нее», – написал блогер.

В авиакомпании уточнили, что на борту действительно находилась беременная пассажирка. Но у нее только начались схватки, родов в самолете не было.

«На рейсе U6-2961 Екатеринбург – Ташкент беременная пассажирка пожаловалась на боли внизу живота. Ее усадили на свободный ряд кресел в хвостовой части салона, предложили чай, воду. Пассажирка заверила экипаж, что боли утихли. Незапланированной посадки не потребовалось, воздушное судно проследовало в пункт назначения. По прилете в аэропорт Ташкента пассажирку у трапа встретила бригада скорой медицинской помощи», – сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Это не первый случай, когда бортпроводники авиакомпании помогают беременным женщинам. В январе во время рейса «Уральских авиалиний» пассажирка родила здоровую девочку. Роды прошли в хвостовой части самолета. Растроганные пассажиры даже собрали новорожденной около 50 тысяч рублей на приданое. Впоследствии авиакомпания выдала малышке уникальный документ – свидетельство о рождении в небе. В нем указаны дата, время, высота, номер борта, ряд кресел и координаты, которые были спроецированы на землю, чтобы позже ребенок смог посетить место своего появления на свет.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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