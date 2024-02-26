На каждом избирательном участке на президентских выборах будет металлоискатель

Председатель избиркома Свердловской области Елена Клименко рассказала о мерах безопасности на предстоящих выборах президента РФ. На каждом избирательном участке в регионе будет выставлен пост охраны, а избиратели будут проходить проверку металлоискателями.

Всего в Свердловской области образовано 2448 избирательных участков и 38 временных, которые находятся на территории больниц, СИЗО, железнодорожного вокзала, аэропорта и студенческом кампусе УрФУ в Новокольцовском районе. По словам Елены Клименко, 1205 участков на входе оборудованы рамкой металлодетектора. На остальных охранники будут использовать ручные металлоискатели.

С 13 по 17 марта сотрудники полиции возьмут все избирательные участки под круглосуточную охрану – с момента получения бюллетеней участковыми комиссиями. Кроме того, члены УИК сейчас проходят инструктаж по пожарной безопасности и участвуют в тренировках эвакуации из помещений голосования.

«Избирательная система на 100% готова к любым непредвиденным ситуациям. Для обеспечения непрерывного голосования в случае угроз, в том числе и ложных, в муниципалитетах определено 1812 резервных помещений для голосования. На практике ими пользуются крайне редко», – отметила Елена Клименко на пресс-конференции в ТАСС.

В преддверии выборов сотрудники Росгвардии проверили всех владельцев оружия, проживающих рядом с избирательными участками. Это порядка 6,5 тысячи человек, сообщил заместитель начальника центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Свердловской области Константин Казаков. По итогам проверок составлено 10 протоколов об административном нарушении и изъято восемь единиц оружия.

Патрули Госавтоинспекции также нацелены на проверку транспорта и пассажиров для выявления незаконной агитации и анонимной печатной продукции, заявил врио заместителя начальника регионального управления ГИБДД Денис Митряшов.

Как уже сообщал «Новый День», выборы президента РФ впервые в истории страны будут трехдневными. Голосование состоится 15, 16 и 17 марта. Охрану общественного порядка и избирательных участков в Свердловской области будут обеспечивать более 2 тысяч сотрудников МЧС, порядка тысячи сотрудников Росгвардии и тысячи сотрудников ЧОП, около 700 сотрудников ГИБДД.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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