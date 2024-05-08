В Екатеринбурге привели в порядок все воинские памятники, в том числе немецкий Камень примирения

Накануне Дня Победы в Екатеринбурге привели в порядок все воинские захоронения и мемориалы. В том числе – памятник Камень примирения, установленный на месте захоронений немецких военнопленных на Широкореченском кладбище.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, символическое немецкое кладбище содержится за счет муниципалитета. Даже после ухода генконсульства Германии из Екатеринбурга ситуация не изменилась. В городской администрации уточнили, что дипломаты посещали мемориал только в памятные даты, а уборкой территории Камня примирения всегда занимались сотрудники «Комбината спецобслуживания». Например, два года назад вандалы обрызгали памятник краской, и мемориал очищали городские работники.

Всего на Широкореченском кладбище было погребено около полусотни немецких военнопленных, умерших в уральских лагерях в конце 1940-х годов. В 1952 году этот участок захоронений ликвидировали, не оставив ни могил, ни надгробий. Спустя полвека здесь была установлена мемориальная доска с именами немецких солдат. Монумент символизировал историческое примирение народов России и Германии. Проект реализовался при поддержке генконсульства Германии, национально-культурной автономии немцев Екатеринбурга, Центра немецкой культуры и свердловского правительства. В 2009 году на месте немецкого кладбища открылся памятник Камень примирения.

Недалеко от него находится Широкореченский воинский мемориал, где были захоронены более 800 советских солдат, умерших от ран в свердловских госпиталях. У памятника с Вечным огнем стоит почетный караул. Ежегодно 9 Мая здесь проходит утренний ритуал возложения цветов, в котором принимают участие первые лица города и области.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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