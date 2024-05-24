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Пятница, 24 мая 2024, 10:03 мск

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Рэпер Хаски станет хедлайнером «Уральской ночи музыки»

Музыкант Дмитрий Кузнецов, известный под псевдонимом Хаски, выступит на фестивале Ural Music Night – 2024 в Екатеринбурге. Его концерт пройдет в «Теле-клубе», где будет организована хип-хоп-площадка, сообщили организаторы «Ночи музыки» на неформальной встрече с журналистами.

Рэпер Хаски был приглашенной звездой «Уральской ночи музыки» в 2019 году. Но тогда его концерт продлился всего 20 минут из-за проблем со звуком и огромного наплыва зрителей. Организаторы заявили, что «надо закрыть гештальт», поэтому снова пригласили Хаски стать хедлайнером на юбилейном, десятом, фестивале. Также в «Теле-клубе» выступит Ксения Минаева, участница группы Gazgolder.

Фестиваль Ural Music Night состоится в Екатеринбурге 28 июня. В городе будет организовано 100 сцен, где одновременно выступят несколько тысяч музыкантов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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