В Екатеринбург вновь везут Пояс Богородицы. Как это было 13 лет назад (ФОТО)

В Екатеринбург спустя 13 лет снова прибывает православная святыня – частица Пояса Богородицы, а с ней новообретенная Казанская икона. В 2011 году к ковчегу с реликвией выстраивались буквально километровые очереди. «Новый День» вспоминает, как это было.

В октябре 2011 года в Екатеринбург (и в Россию вообще) впервые привезли одну из главных христианских святынь – Пояс Богородицы прямиком из Ватопедского монастыря в Греции. Реликвию встречала огромная делегация VIP-паломников прямо в аэропорту Кольцово.

Прошел даже небольшой крестный ход – между международным и VIP-терминалом. В числе прочих в нем участвовали тогдашний губернатор Александр Мишарин, глава областного кабмина Анатолий Гредин, спикер ЗССО Елена Чечунова, министр инвестиций Михаил Максимов и министр строительства Михаил Жеребцов, начальник областной полиции Михаил Бородин.

Все они первыми из посетивших аэропорт православных смогли приложиться к реликвии. Каждый из них (как и все паломники) получил икону и поясок, освященные над Поясом Богородицы. Интересно, что тогда до конца службы, которую вел митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, остался лишь Бородин. После реликвию в составе почетного кортежа доставили в Свято-Троицкий кафедральный собор, в котором с самого утра начали собираться православные уральцы.

Ажиотаж не спадал несколько дней, пока реликвия была на Урале. Очередь начиналась у входа в Свято-Троицкий собор, огибая его по улице Куйбышева, продолжаясь по Белинского и заканчиваясь примерно возле перекрестка с Декабристов. Люди стояли по 3-5 часов на улице, чтобы приложиться к ковчегу со святыней. При этом даже ночью было много желающих – клирики обеспечили круглосуточный доступ к Поясу, чтобы успели все.

В итоге только за первые два дня в Свято-Троицкий собор пришли порядка 25 тысяч человек, и на третий день очередь не уменьшалась. Люди приезжали из других городов области и из соседних регионов, чтобы прикоснуться к реликвии. Многим в очереди требовалась помощь медиков, а на соседних с собором улицах вводили ограничения движения. К сожалению, меры предосторожности оказались недостаточны – на третий день случилось ДТП, рано утром в очередь влетела иномарка, водитель которой парковалась в карман на Белинского, но перепутала педали – и врезалась в людей. Пострадали четыре человека.

После этого меры безопасности усилили, увеличив группировку силовиков, дежурящих в квартале, и поставив больше регулировщиков, в том числе для контроля автомобилей, паркующихся в непосредственной близости от стоящих на тротуаре паломников.

В итоге за пять неполных дней к ковчегу с Поясом Богородицы приложились порядка 128 тысяч верующих, которые специально приехали не только из свердловских городов, но и из Тюменской, Челябинской, Курганской областей, Пермского края, ХМАО и ЯНАО.

После божественной литургии – реликвию с хоругвями и иконами вынес лично митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, благословив паству и пожелав хорошей дороги сопровождающим пояс греческим монахам из Ватопедского монастыря.

Екатеринбург, Елена Сычева

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