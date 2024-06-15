Жара, университеты и резонансные суды: итоги недели РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Уходящая неделя запомнится уральцам главным образом аномальной жарой. Но было и другое. Вузы начали борьбу за абитуриентов, а следствие по нескольким резонансным преступлениям подошло к концу. Подробнее – в традиционном обзоре «Нового Дня».

Жара, жара

В середине этой недели в Екатеринбург пришла настоящая летняя жара. К концу недели воздух прогрелся до +35 °C. Лишь в воскресенье, 16 июня, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди и грозы. Жара спадет сначала на севере, а 17 июня – в южных районах Свердловской области. Ситуация осложняется тем, что в Свердловской области, как обычно, нет водоемов, пригодных для купания. Чтобы не страдать от жары, медики советуют соблюдать простые правила.

Наши университеты

Через несколько дней по всей стране начнется прием в вузы, и уральские университеты рассказали, чем собираются порадовать абитуриентов. В общей сложности в государственных вузах на территории Свердловской области будет доступно 19 225 бюджетных мест, что на 1500 больше, чем год назад. Только в УрФУ смогут поступить бесплатно 9 497 человек. Кстати, в этом году УрФУ начнет прием студентов на обучение по программе «Прикладной искусственный интеллект».

Три года поселения за оскорбление мальчика-патриота

На этой неделе был вынесен уже повторный приговор жителю Екатеринбурга Александру Неустроеву, который год назад обматерил мальчика в шапке с z-символикой, отец которого сейчас на фронте. Мужчину приговорили к трем годам колонии-поселения. Прокурор просил четыре года колонии общего режима.

Срок за оскорбление сына участника СВО

Дело Далера Бобиева

Завершено расследование одного из самых резонансных преступлений 2023 года – убийства в приемной семье маленького Далера Бобиева. Перед судом предстанут его опекун Вероника Наумова и ее племянник, которому на момент смерти Далера было 19 лет. В окончательной редакции обвинения указано, что ребенка мучили и убили по мотивам национальной ненависти.

Процесс над американцем Эваном Гершковичем

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина США Эвана Гершковича, который обвиняется в шпионаже.

Журналист газеты The Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод». Дело будут рассматривать в Свердловском областном суде.

Самая длинная коса

В Екатеринбурге в День России определили обладательницу самой длинной косы. В этот раз в финал вышла 101 девушка. Жюри выбирало победительниц в своих номинациях не только по длине и толщине косы, но и по навыкам.

Уральские косы

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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