Лето, пожары, сады и поцелуи: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Первая неделя июля выдалась на Урале жаркой, но главным образом – в прямом смысле. Политическая активность пошла на спад. Екатеринбуржцы грелись на солнце, гуляли в садах и вспоминали первую любовь.

Лето в городе

Поставлен очередной температурный рекорд: 4 июля в этом году стало самым теплым с 2012 года. Среднесуточная температура составила +26,2°, а в дневные часы достигала +32,4°. Медики напомнили, к чему может привести долгое пребывание на солнце и как сохранять бодрость и трудоспособность во время жаркой погоды.

Депутат извинился, что нажаловался губернатору на яму у дома ветерана

Депутат свердловского заксо Владимир Радаев извинился перед спикером Людмилой Бабушкиной за свою реплику на прошлом заседании, когда он пожаловался губернатору на яму возле дома 99-летнего ветерана в Нижнем Тагиле. Яму закопали в тот же день, но новость попала во все региональные СМИ.

Крупный пожар в Березовском

В среду, 3 июля, в Березовском вспыхнул страшный пожар, черный дым от которого было видно даже в центре Екатеринбурга. В промзоне горел склад с горюче-смазочными материалами. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров. К счастью, жертв удалось избежать.

Набережную у Ледовой арены достроят в ноябре

Строительство набережной у Ледовой арены планируют закончить в ноябре 2025 года. На территории появятся вело-пешеходные дорожки, малые архитектурные формы, игровые зоны для детей и сухой фонтан. Также к этому времени завершится реконструкция улиц Степана Разина и Народной Воли.

Фоторепортаж: сады Екатеринбурга

В Екатеринбурге появилась мода на цветущие сады. Из дворов закрытых жилых комплексов она добралась до общественных пространств, куда может прийти любой. Смотрите, какая красота.

Романтика недели: екатеринбуржцы вспоминают первый поцелуй

Жители Екатеринбурга рассказали «Новому Дню» о своей первой любви и первом поцелуе.

Екатеринбуржцы вспоминают свой первый поцелуй

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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