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Среда, 6 ноября 2024, 16:37 мск

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ФК «Урал» сменил тренера на фоне неудач в ФНЛ

Фото ФК «Урал»

Евгений Аверьянов покинул пост главного тренера ФК «Урал». Решение об отставке было принято по взаимному согласию с руководством клуба, сообщили в пресс-службе екатеринбургской команды.

«Хочу сказать спасибо Евгению Геннадьевичу. Он принял команду в трудной ситуации, проделал колоссальную работу. Однако этого оказалось недостаточно: по итогам первого круга «Урал» занимает лишь 4-е место в турнирной таблице», – заявил президент клуба Григорий Иванов.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Олег Шатов – воспитанник свердловского футбола и бывший игрок сборной России. С лета 2024 года он работал в тренерском штабе ФК «Урал» в качестве помощника Евгения Аверьянова.

Напомним, прошлой весной «Урал» вылетел из Российской премьер-лиги и спустя 12 лет вернулся в ФНЛ. Тогда клуб покинули тренер Виктор Гончаренко и большая часть легионеров.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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Метки / ФК «Урал»

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