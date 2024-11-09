Борьба со снегом, приговор шпиону с УВЗ и задержание «Мисс Екатеринбург»: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО)

Короткая рабочая неделя в Свердловской области запомнилась в основной борьбой с выпавшим снегом и сопутствующими сложностями. Кроме того, был вынесен приговор бывшему сотруднику УВЗ, продавшему секретную информацию Украине. У футбольного клуба «Урал» сменился тренер, а бывшую «Мисс Екатеринбург» и «Мисс Россия» задержали за контрабанду золота. Подробнее – в традиционном обзоре «Нового Дня».

«Испытание провалено»: в Екатеринбурге не справились с первым снегом

В ночь с 5 на 6 ноября практически всю Свердловскую область засыпало снегом, в некоторых городах высота снежного покрова составила 5-8 см. В Екатеринбурге сразу скопились пробки, увеличилось число ДТП, местами сломались светофоры. Глава города Алексей Орлов поручил вывести на очистку города дополнительные силы, но получилось не все.

В пятницу утром стало известно, что глав районов лишили премий за то, что не справились со снегопадом. «В середине недели начался снегопад, который стал первым серьезным испытанием для служб благоустройства. Коллеги, это испытание провалено. Не говоря об окраинах, даже в центре города улицы грязные. Я просил убрать сформированные снежные валы в кратчайшие сроки – поручение не исполнено. По дорогам и тротуарам перемещаются миллионы людей каждый день. Качество содержания улиц – вопрос безопасности. Этого терпеть нельзя. Главы районов депремированы – распоряжение я дал. Если ситуация не изменится, поставлю кадровый вопрос», – заявил Орлов на совещании.

Бывший сотрудник Уралвагонзавода осужден за шпионаж в пользу Украины

На этой неделе Свердловский областной суд вынес приговор бывшему инженеру с УВЗ Данилу Мухаметову, который продал спецслужбам Украины секретную информацию. Мухаметова приговорили к 16 годам в колонии строгого режима и 300 тысячам рублей штрафа. Свою вину Мухаметов признал частично. Прокурор просил для него наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 2 года и штрафом в 300 тысяч рублей. Ранее по той же статье была осуждена жена Мухаметова – ее приговорили к 12 годам колонии.

Второклассник утонул в неогороженной яме с водой

В Талице 9-летний мальчик утонул в яме с водой, которую выкопали для прокладки газопровода, но не огородили. Ребенок ушел в магазин рядом с домом, но не вернулся. Родители пошли его искать и нашли уже мертвым. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Бывшую «Мисс Екатеринбург» подозревают в контрабанде золота

В аэропорту Внуково задержали экс-обладательницу титулов «Мисс Екатеринбург», «Мисс Россия» и «Вице-мисс мира» Софию Никитчук. Она возвращалась из Ниццы через Стамбул в Москву и попыталась ввезти в страну ювелирные изделия примерно на 12 млн рублей. Речь идет о часах Patek Philippe, а также кольцах и колье Cartier. Все драгоценности девушка попыталась пронести через «зеленый коридор», не декларируя. Сотрудникам таможни она пояснила, что т.к. золото принадлежит ей, то и декларировать его не надо. Теперь Никитчук грозит уголовная ответственность за контрабанду и уклонение от уплаты таможенных пошлин.

Руководство ФК «Урал» сменило главного тренера

Евгений Аверьянов покинул пост главного тренера ФК «Урал». Решение об отставке было принято по взаимному согласию с руководством клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Олег Шатов – воспитанник свердловского футбола и бывший игрок сборной России. С лета 2024 года он работал в тренерском штабе ФК «Урал» в качестве помощника Евгения Аверьянова.



Екатеринбург, Елена Владимирова

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