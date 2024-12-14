Признания Куйвашева, споры о бюджете и «подписка» на парковку. Итоги недели от РИА «Новый День»

В Свердловской области потихоньку начинается подведение итогов года. Губернатор Евгений Куйвашев провел «прямую линию» с жителями, депутаты Екатеринбурга подсчитали бюджет-2025, а мэрия анонсировала новые инициативы в городской инфраструктуре. О самом важном и интересном за неделю – в нашем обзоре.

Прямая линия Куйвашева

В среду, 11 декабря, свердловский губернатор провел прямую линию с народом. Евгению Куйвашеву поступило около 800 вопросов от жителей. Глава региона высказался по поводу строительства мусорного полигона в Сысертском районе, пообещал решить проблему с водозабором в Полевском, рассказал о строительстве новых школ и ремонтах дорог, а еще ответил на вопрос «что важнее – карьера или семья?».

«Академический получает слишком много денег»

Городской депутат Александр Колесников потребовал бюджетной справедливости для районов Екатеринбурга. Он недоволен, что почти половина трансфертов уходит на развитие Академического района.

«А остальные районы как брошенная жена, что ли? Нашел молодую девку, ей все, а жена, с которой всю жизнь прожил, никому не интересна. Это что за приоритеты?» – возмущался депутат на бюджетных слушаниях. Несмотря на споры, городская дума утвердила проект бюджета на 2025 год в первом чтении.

В Екатеринбурге введут абонементы на платную парковку

Жители центральной части Екатеринбурга, где есть платные парковочные места, получат абонементы резидентов. Годовая «подписка» на парковку будет стоить 3000 рублей. Новая система должна заработать в 2025 году, но пока мэрия прорабатывает детали. Сейчас в городе работает свыше 5 тысяч платных парковочных мест, один час стоянки стоит 50 рублей.

«Мы тебе не фраера с завода»

Уральские экологи во время проверки деятельности нелегального полигона строительного мусора под Первоуральском наткнулись на группу агрессивных мужчин, которые защищали свалку. Активисты сняли стычку на видео. «Это собственная территория. Я уважаемый. Я тебе не мальчик, у меня три спортзала, мы тебе не фраера с завода», – аргументировал свою позицию один из защитников полигона. В администрации Первоуральска пообещали разобраться, как появилась незаконная свалка.

В Екатеринбурге выбирают проект для памятника Алексею Балабанову

Администрация города продлила конкурс эскизов для создания памятника культовому режиссеру Алексею Балабанову в Екатеринбурге. Жюри сочло все представленные варианты слабыми. Друзья и родственники заявили, что скульпторы видят Алексея «каким-то бомжом на развалинах» и посчитали, что даже нейросеть бы справилась лучше.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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