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Вторник, 18 февраля 2025, 09:52 мск

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В ближайшее время Екатеринбург выставит на аукцион пять участков под КРТ

В 2025 году администрация Екатеринбурга выставит на аукционы не менее пяти земельных участков под комплексное развитие территории.

Об этом заявил на круглом столе в ИД «Коммерсант» замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов. «Территории под КРТ мы выбираем исключительно из обращений жителей, поэтому все происходит так быстро, нет ни скандалов, ни судов. Эту работу мы будем продолжать. Порядка пяти территорий в ближайшее время выставим на аукцион», – рассказал Галямов.

Чиновник также добавил, что соцобъекты всегда «зашивают» в проект КРТ. «Застройщики всегда идут на взаимодействие с городом, очень много примеров, когда построенные объекты потом безвозмездно передают городу. Мы на начальном этапе проектирования всегда все просчитываем. Инвестор всегда знает, что где-то надо построить дорогу или детский сад», – отметил Рустам Галямов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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