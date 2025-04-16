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Среда, 16 апреля 2025, 09:33 мск

Новости Екатеринбург

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Началось заселение первого дома, построенного в рамках реновации (ФОТО)

Фото: ДИП Свердловской области

В Екатеринбурге началось заселение первого дома, построенного в рамках программы комплексного развития территории (КРТ). Он расположен в районе улицы Краснофлотцев на Эльмаше.

Как сообщили в ДИПе, сейчас в стадии подготовки и реализации находится 28 проектов КРТ. Среди них – участки жилой и нежилой застройки, а также незастроенные территории.

«Благодаря этому механизму мы сможем расселить 71,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Из них почти 23 тысячи «квадратов» мы уже расселили – свыше тысячи человек получили возможность переехать в современное и безопасное жилье», – рассказал министр строительства региона Григорий Сурганов.

Как уже сообщал «Новый День», в 2025 году администрация Екатеринбурга выставит на аукционы не менее пяти земельных участков под комплексное развитие территории. Замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов рассказал: «Территории под КРТ мы выбираем исключительно из обращений жителей, поэтому все происходит так быстро, нет ни скандалов, ни судов. Эту работу мы будем продолжать. Порядка пяти территорий в ближайшее время выставим на аукцион». Чиновник также добавил, что соцобъекты всегда «зашивают» в проект КРТ. «Застройщики всегда идут на взаимодействие с городом, очень много примеров, когда построенные объекты потом безвозмездно передают городу. Мы на начальном этапе проектирования всегда все просчитываем. Инвестор всегда знает, что где-то надо построить дорогу или детский сад», – отметил Рустам Галямов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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