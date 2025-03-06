В Екатеринбурге началась неделя памяти легендарного разведчика Кузнецова

В Екатеринбурге 50 суворовцев и юнармейцев дали старт памятным мероприятиям, посвященным легендарному разведчику Николаю Ивановичу Кузнецову. Школьники возложили цветы к монументу героя Великой Отечественной войны.

До сих пор личное дело Кузнецова хранится в архивах под грифом «Секретно». Житель села Зырянка (Свердловской области) Николай Кузнецов в годы войны лично уничтожил 11 генералов и высокопоставленных чиновников Вермахта, добыл стратегически важную информацию, которая повлияла на исход Великой Отечественной, но дожить до триумфа Советской Армии не смог – в начале марта 1944 он оказался в руках врагов и героически погиб.

«Николай Кузнецов работал в тылу врага, обладал большим мужеством, решительностью и смелостью. Не каждый сможет совершить такие поступки, как он. Он – большой пример для подражания всех будущих военных и гражданских людей», – говорит суворовец 6-й роты Екатеринбургского суворовского военного училища Кирилл Шолохов.

Память о герое хранят улицы Екатеринбурга. По инициативе Фонда святой Екатерины центр уральской столицы украшает 15-метровый мурал с изображением советского разведчика, а на доме проспекте Ленина, 52, где жил Кузнецов, можно найти памятную доску.

Но, пожалуй, лучшее место, чтобы узнать о жизни и подвигах разведчика – это уникальная мультимедийная выставка в парке «Россия – моя история», которая в 2021 году была признана самой технологичной в мире. Здесь история Кузнецова раскрыта в иммерсивном формате.

«80 лет назад завершилась одна из самых кровавых войн в истории человечества – Великая Отечественная. И победа в ней для нашей страны ковалась такими людьми, как Николай Иванович Кузнецов, чей героизм, смекалка и невероятная отвага стали примером для подражания тысяч людей. И сейчас нам очень важно сохранить память о том, через что прошел наш народ и в каких условиях проявлялись лучшие качества поколения победителей, подаривших нам мирное небо над головой», – говорит заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Екатеринбург, Елена Сычева

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