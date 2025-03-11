В Екатеринбурге отметили годовщину создания Уральского добровольческого танкового корпуса (ФОТО)

Сегодня, 11 марта, отмечается 82-я годовщина создания Уральского добровольческого танкового корпуса – воинского соединения, аналогов которого в истории не существует.

Утром цветы к памятнику воинам УДТК на Привокзальной площади возложили полпред президента Артем Жога, вице-губернатор Олег Чемезов, глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В своем обращении к уральцам полпред подчеркнул, что в годы Великой Отечественной войны идея формирования корпуса нашла живой отклик в сердцах тысяч людей. Всем миром собирали средства на оснащение подразделения.

«Мужчины, женщины, старики и дети, которым самим едва хватало на еду, несли деньги и драгоценности, собирали металлолом – ради того, чтобы тоже внести свой вклад в общее дело. Они оставались у станков после тяжелейших рабочих смен, чтобы создавать необходимую технику. Тысячами подавали заявления на участие в корпусе – конкурс составлял 12 человек на место.

Бойцы Уральского добровольческого танкового корпуса прошли от Курской дуги до Берлина и Праги. Враг боялся и уважал их. С легкой руки немецкой разведки подразделение стало именоваться «дивизией чёрных ножей» – за особые ножи, созданные Златоустовскими мастерами специально для уральских танкистов. История Уральского добровольческого танкового корпуса – это пример единства людей, который в очередной раз доказывает, что, когда мы вместе, мы непобедимы», – заявил Артем Жога.

Как уже писал «Новый День», Уральский добровольческий танковый корпус был создан 11 марта 1943 года на средства жителей трех областей – Свердловской, Молотовской (Пермской) и Челябинской. С первого дня после объявления о формировании корпуса начали поступать заявления от тружеников Урала с просьбой принять их в состав добровольческого корпуса, всего 115 тысяч заявлений. В итоге в УДТК вошло 9660 человек.

Уральский добровольческий танковый корпус был отправлен в армию в июне 1943 года. В июле он уже принял боевое крещение на Курско-Орловской дуге. УДТК прошел славный боевой путь от Орла до Берлина, свыше 5500 километров, в том числе с боями – более 2 тысяч километров. Кроме того, УДТК участвовал в освобождении восставшей против гитлеровских войск Праги.

РИА «Новый День» посвятил УДТК специальный проект «Черные ножи».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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