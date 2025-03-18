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Вторник, 18 марта 2025, 16:25 мск

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«Уральские авиалинии» перенесут корпоративные данные в более безопасные программы

Авиакомпания «Уральские авиалинии» начала перенос критически важных для бизнеса ИТ-решений, в первую очередь – систем обработки и хранения данных, в более безопасный «цифровой периметр». Это повысит операционную эффективность

Переход, подразумевающий замену иностранных ИТ-инструментов, позволит безопасно перенести огромный массив сведений о пассажирах и авиапарке в новые программы, созданные при помощи отечественных технологий. До конца 2025 года планируется перенести около 20% от общего объема данных авиакомпании.

Технологическим партнером авиакомпании по построению независимого и более эффективного хранилища данных выступает команда Т1 Искусственный интеллект (входит в ИТ-холдинг Т1). Компания отвечает за подбор оптимального технологического решения с учетом особенностей ИТ-ландшафта заказчика, внедрение новых систем и обучение работе с ними.

В качестве замены используемого ранее программного обеспечения были выбраны СУБД Arenadata DB и платформа LuxMS BI. Их отличают не только широкий выбор инструментария и высокая скорость обработки информации, но и интерфейс, схожий с тем, что был у прежних сервисов. Это позволило сократить время на обучение работе с новыми системами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / Уральские авиалинии

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