Паслер провел совещание по подготовке к выборам

Врио губернатора Денис Паслер сегодня провел установочное совещание по подготовке к Единому дню голосования 14 сентября.

«Выборы должны пройти открыто, абсолютно легитимно и безопасно. Задачу в содействии избиркому по этому вопросу поставил перед членами правительства и управляющими округов. Вместе мы обязаны обеспечить высокий уровень доверия уральцев ко всем избирательным процессам и результатам голосования», – написал врио губернатора в своем телеграм-канале.

В сентябре в Свердловской области пройдут три избирательные кампании. Это досрочные выборы губернатора, выборы депутатов думы Махневского муниципального образования и довыборы депутатов думы Нижнетуринского городского округа.

Добавим, на совещании по правую руку от Дениса Паслера сидел «политический» вице-губернатор Олег Чемезов, по левую – первый зам Алексей Шмыков и руководитель аппарата Иван Детченя. Последний несколько дней назад написал заявление об уходе, но, вероятно, изменил свое решение.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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