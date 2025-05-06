Выборы губернатора Свердловской области хотят сделать трехдневными

Совет председателей избирательных комиссий Свердловской области рекомендовал трехдневный формат проведения выборов губернатора региона. Если решение будет принято, то голосование состоится с 12 по 14 сентября.

«Выборы выпадают на второе воскресенье сентября. Это время, когда избиратели разъезжаются по дачам и приусадебным участкам, и три дня голосования будут для них удобными. Кроме того, в 2026 году состоятся выборы в Госдуму, а федеральные выборы всегда проходят в трехдневном формате. Таким образом, наши избиратели не запутаются, если в этом году мы также сделаем три дня голосования», – пояснила председатель Невьянской РТИК Светлана Жигалина.

Глава свердловского избиркома Елена Клименко также поддержала эту позицию. «Трехдневное голосование становится традицией, это некий стандарт избирательного процесса в РФ. Мы работаем для избирателей, а избирателям должно быть удобно приходить на участок и голосовать. Окончательное решение по формату выборов губернатора будет принимать областная избирательная комиссия в конце июня. Сейчас мы находимся в процессе обсуждения и проводим консультации. Важно отметить, что более 50% избирательных участков находятся на территории образовательных учреждений. В сентябре уже начнется учебный год, и нам важно получить согласие всех собственников помещений для проведения трехдневного голосования», – сообщила Елена Клименко журналистам.

Совет председателей избирательных комиссий одобрил применение ДЭГ на региональных выборах. По словам Елены Клименко, Свердловская область технически готова и подала заявку на проведение электронного голосования. Решение о применении ДЭГ также будет принято после официального назначения губернаторских выборов в июне 2025 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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