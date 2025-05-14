Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прилетит в Екатеринбург. По информации источников «Нового Дня», основная цель визита – назначение секретарем областного отделения «Единой России» врио губернатора Дениса Паслера. Таким образом партия продемонстрирует доверие кандидату в главы региона. В повестке встречи – обсуждение работы предприятий ВПК в Свердловской области, гособоронзаказа и сентябрьских выборов. В департаменте информполитики губернатора не стали комментировать предстоящий визит.

Не исключено, что Дмитрий Медведев также может посетить несколько оборонных предприятий. Добавим, сегодня, по данным телеграм-каналов, экс-премьер работает в Перми.

Екатеринбург, Елена Сычева

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