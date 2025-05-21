Единороссы спросили Паслера о метро, воспитании детей и карьере на госслужбе

Более 500 единороссов Екатеринбурга собрались накануне вечером в ДК железнодорожников на встречу с участниками губернаторских праймериз – Денисом Паслером и мэром Алексеем Орловым, которого назначили ему в спарринг-партнеры.

Напомним, внутрипартийные праймериз для единороссов – обязательная процедура, которая предшествует официальному выдвижению кандидатов на выборах всех уровней. Перед голосованием кандидаты должны встретиться с партийным активом во всех районах области, и вот наступила очередь Екатеринбурга. Судя по реакции зала, в дополнительных уговорах партийцы областного центра не нуждаются – выступление Паслера несколько раз прерывалось овациями.

Врио губернатора рассказал об основных направлениях деятельности, которые лягут в основу его предвыборной программы. Часть из них уже так или иначе звучали публично – например, на вчерашнем заседании заксо. Паслер вновь анонсировал создание центра реабилитационного центра для участников СВО, повышение уровня жизни уральцев, рост доходов выше уровня инфляции, появление в городе или возле него новой промышленной зоны, создание высокооплачиваемых рабочих мест, развитие профессионального образования.

Роль Алексея Орлова заключалась в том, чтобы призвать однопартийцев единогласно поддержать Дениса Паслера на губернаторских выборах. «Партии оппозиции выставят отнюдь не статистов, а руководителей своих региональных отделений. Нам, уважаемые однопартийцы, сюрпризы не нужны!» – подчеркнул Алексей Орлов.

Далее общение стало более неформальным – врио губернатора ответил на вопросы активистов. Традиционно екатеринбуржцев интересовало метро. По словам Паслера, некоторые шансы есть у Академического района: «В Академическом трамвай появился? Появился. Вопрос, какие станции строить. Решающим фактором при определении порядка строительства станций будет количество пассажиров… Эту историю нужно смотреть, сравнивая районы и количество проживающих людей в каждой точке. Метростроители говорили мне, что чтобы тарифы были приемлемыми, пассажиропоток должен быть не меньше 30 тысяч человек в час. Есть ли шансы у Академического? Конечно есть, район развивается. Академический точно имеет все для этого предпосылки. Но учитывать все равно нужно множество факторов и по другим районам».

Пришлось Паслеру ответить и на личный вопрос – как он прививает своим детям традиционные ценности в непростой сегодняшней обстановке. Врио губернатора признался, что не считает себя таким родителем, который может давать советы, как правильно воспитывать детей. «Я много времени провожу на работе. Конечно, переживаю. Потому что сегодня вроде видишь детей одними, а завтра они все уже выше тебя. Время идет очень быстро и его не вернешь. И я всем искренне желаю, не упускайте это время общения с детьми. Кстати, Чемезов (вице-губернатор] – молодец. Всегда вовремя уходит с работы. Говорит: «Я пошел к семье и к детям». И что ему скажешь?»

Коснулись на встрече и темы здравоохранения. Врач из Чкаловского района сообщила, что жители отдаленных новых районов редко проходят диспансеризацию, если только не проводить ее в выездном формате. Паслер сообщил, что новые поликлиники строятся, и будут строиться дальше.

Под конец встречи к микрофону пробился предприниматель, которого волнует судьба нестационарных торговых объектов на Привокзальной площади. Он попросил не сносить их «хотя бы два года». На этот вопрос ответил не Паслер, а Орлов. Он обещал рассмотреть конкретную ситуацию, но подчеркнул, что администрация не отказывается от своего курса на минимизацию НТО.

Самым последним к Паслеру обратился молодой человек, назвавший себя финалистом конкурса «Лидеры России», и попросил взять его на госслужбу. «У нас есть потребность в кадрах в некоторых территориях. Посмотрим, насколько вы готовы пахать и копать», – отреагировал врио губернатора и попросил замруководителя своей администрации Вадима Дубичева пообщаться с активистом. После этого партийцы проводили Паслера аплодисментами.

Напомним, выборы губернатора должны быть назначены в начале июня. После этого политические партии проведут региональные конференции по выдвижению своих кандидатов. Сами выборы пройдут в сентябре.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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