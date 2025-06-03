Профильный комитет заксо одобрил дату выборов губернатора

Сегодня в заксо впервые обсудили вопрос о назначении досрочных выборов губернатора Свердловской области.

Проект решения был вынесен на заседание комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности. Как сообщили в пресс-службе заксо, комитет одобрил предложение назначить выборы на 14 сентября.

Напомним, в соответствии с федеральным законодательством, при досрочном прекращении полномочий губернатора Свердловской области решение о назначении выборов должно быть принято постановлением заксо. Днем голосования на выборах органов государственной власти субъектов РФ является второе воскресенье сентября.

Окончательное решение будет утверждено всеми депутатами на пленарном заседании 10 июня.

Напомним, в конце марта президент РФ предложил Денису Паслеру стать врио губернатора Свердловской области. Евгений Куйвашев ушел в отставку.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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