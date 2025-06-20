Денис Паслер заявил свою кандидатуру на выборы губернатора Свердловской области

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер стал первым выдвинутым кандидатом на выборы главы региона. Накануне вечером он подал документы в областной избирком.

Кандидатура Паслера была выдвинута свердловским региональным отделением партии «Единая Россия» на конференции 17 июня. Тогда за него проголосовали почти все делегаты, кроме единственного голоса против.

Выдвижение на досрочные выборы губернатора Свердловской области завершится 25 июля в 18:00. До 30 июля кандидаты обязаны сдать документы для регистрации, в том числе листы с подписями в свою поддержку.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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