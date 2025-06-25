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Среда, 25 июня 2025, 14:37 мск

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На выборах губернатора Свердловской области будут работать до 7,5 тысячи наблюдателей

В Свердловской области будут работать от 2,5 до 7,5 тысячи наблюдателей на досрочных выборах губернатора. Расчет на то, чтобы на каждом избирательном участке был как минимум один наблюдатель, заявил председатель региональной общественной палаты Александр Левин. В Екатеринбурге по традиции будет организован центр общественного наблюдения с большой видеостеной, на которую будет транслироваться изображение с камер, установленных на участках.

Напомним, выборы губернатора состоятся 12, 13 и 14 сентября. Глава свердловского избиркома Елена Клименко сообщила, что этап выдвижения кандидатов продлится до 18 часов 25 июля. На данный момент документы в избирком сдали шесть человек: Денис Паслер («Единая Россия»), Рант Краев («Новые люди»), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»), Станислав Наумов (ЛДПР), Александр Ивачев (КПРФ) и Динамудин Садихов («Гражданская инициатива»). Также ожидается еще один кандидат, партийное мероприятие по его выдвижению уже состоялось.

«Организационно кампания стартовала очень активно, этап выдвижения начался 15 июня, менее чем за неделю многие кандидаты уже выдвинулись. Подчеркну, что в России сейчас 23 действующие политические партии, которые имеют право участвовать в выборах, поэтому до истечения срока выдвижения выводы о количестве кандидатов делать рано», – отметила Елена Клименко.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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Метки / Выборы губернатора Свердловской области

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