Закрытый «Гринвич», проблемная Вайнера и дело блогерши Улановой (ФОТО)

На этой неделе в новостях как никогда часто упоминался центр Екатеринбурга. Сначала закрылся ТЦ «Гринвич» со всей инфраструктурой, затем депутаты подняли проблему нарушения общественного порядка на улице Вайнера. Другими заметными темами стали аресты членов ОПГ из нулевых и судебное заседание по делу блогерши Улановой.

Ни ТЦ, ни парковок, ни выхода в метро

Внезапное закрытие ТРЦ «Гринвич» стало одной из самых неприятных новостей недели для жителей Екатеринбурга. Утром в понедельник, 30 июня, одновременно оказались закрыты и сам торговый центр, и выход через него из станции метро «Геологическая», и сразу несколько автопарковок. Напомним, «Гринвич» закрыли для устранения недочетов в системе пожарной безопасности.

В результате в центре мегаполиса резко стало не хватать парковочных мест.

Проблемы «уральского Арбата»

Депутаты заксо на этой неделе подняли проблему общественного порядка на улице Вайнера, где круглосуточно гуляет молодежь, причем гулянки сопровождаются обильным употреблением алкоголя. «Что касается улицы Вайнера, там и в дневное время страшно ходить, не говоря уже про ночное. Да и вообще улица Вайнера превратилась в очень непривлекательное место. Не знаю, не минобру, конечно, этим вопросом заниматься, может быть, в ГУ МВД спросить, почему они там не могут навести порядок», – отметила спикер Людмила Бабушкина.



Сигнал был услышан: в ночь с пятницы на субботу сотрудники екатеринбургской полиции провели рейд по улице Вайнера. Они искали подростков и пресекали употребление алкоголя.

Аресты в азербайджанской диаспоре

Несколько дней назад Екатеринбург оказался в центре международного скандала. Восемь членов азербайджанской диаспоры были арестованы по подозрению в причастности к убийствам в 2001 и 2010 годах, еще два фигуранта уголовного дела, их родственники, скончались.

1 июля генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи со смертью Гусейна и Зияддина Сафаровых. По ее версии, причиной смерти задержанных был не сердечный приступ, а посттравматический шок. Отношения между странами осложнились. МИД России рекомендовал гражданам «оценивать риски» при планировании поездок в Азербайджан.

Блогершу Уланову отправили под домашний арест

Блогершу Екатерину Уланову, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере, отправили под домашний арест до 1 сентября с ограничением пользования интернетом. На заседание суда по мере пресечения пришли около 30 потерпевших, которые понесли убытки в размере от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей. Сама Уланова никаких комментариев СМИ давать не стала.

В Сысертском районе может появиться птицефабрика или птицеферма

На месте непостроенного мусорного полигона и сортировочного комплекса в Сысертском районе может появиться свиноферма или птицефабрика. Такое заявление сделал глава корпорации СТС Алексей Бобров в ходе общения с журналистами. «Мы этот участок собирали 20 лет без мысли о том, что там будет полигон. [И после расторжения концессии с правительством Свердловской области] там, скорее всего, будет предприятие какое-то. Рассматриваем возможность строительства свинофермы или птицефабрики», – сообщил он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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