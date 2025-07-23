Проголосовать на выборах губернатора смогут даже арестованные в других регионах

Арестованные граждане, которых содержат в СИЗО за пределами регионов их постоянного проживания, в этом году смогут принять участие в голосовании на выборах губернаторов.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, сегодня комиссия утвердила документ, который дает возможность голосовать гражданам, находящимся в СИЗО за пределами региона, где у них есть активное избирательное право.

Для этой категории избирателей на территории 29 регионов в 87 СИЗО планируется образование 78 специальных избирательных участков. В перечень субъектов вошли регионы, где проходят выборы губернаторов, депутатов законодательных собраний, а также Московская область и Санкт-Петербург.

Добавим, на предстоящих выборах в СИЗО города Москвы впервые будет применяться электронное голосование. «Успешная реализация этой формы голосования позволит в будущем расширить географию выборов, и избиратели, находящиеся в СИЗО не в своем избирательном округе, смогут голосовать не только за своих глав регионов, но и на выборах разных уровней», – пояснили в ЦИК.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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