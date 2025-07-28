Начался прием заявлений от желающих проголосовать на выборах через интернет

С сегодняшнего дня в Свердловской области начался прием заявлений от желающих проголосовать на выборах губернатора с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) или воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель». Об этом рассказала на пресс-конференции председатель областного избиркома Елена Клименко.

Тех, кто с 28 июля по 8 сентября подаст на Госуслугах заявление о желании принять участие в ДЭГ, исключат из бумажных списков на избирательных участках. ДЭГ начнется в 8:00 в пятницу 12 сентября, закончится – в 20:00 14 сентября.

Если в день выборов избиратель будет находиться далеко от места регистрации, он может использовать механизм «Мобильный избиратель» – с помощью «Госуслуг» попросить включить его в список избирателей по месту нахождения.

Добавим, в этом году Свердловская область вошла в число 23 регионов, которым Центризбирком согласовал проведение ДЭГ.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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