Кандидаты в губернаторы уже потратили на предвыборную кампанию 22,8 млн рублей

На избирательные счета кандидатов в губернаторы Свердловской области уже поступило в общей сложности 35,5 млн рублей, израсходовано – 22,8 млн рублей.

Как следует из материалов избиркома, самая большая сумма поступила на счет Дениса Паслера – 25 млн рублей. Все эти деньги кандидату выделила партия «Единая Россия». Потратить штаб Паслера успел 13,5 млн рублей, в том числе 13 млн 263 тысячи – на изготовление и распространение агитационных материалов и 280,6 тысячи – на сбор подписей депутатов для прохождения муниципального фильтра.

На втором месте – Рант Краев из «Новых людей». Партия перевела на его счет почти 3 млн рублей, юридические лица – 5 млн рублей, еще 300 тысяч кандидат вложил из собственных средств. Почти 8 млн штаб Краева уже потратил: 4,3 млн рублей – на проведение публичных мероприятий, 2,2 млн – на оплаты информационных и консультационных услуг, 832 тысячи – на изготовление агитации, 300 тысяч – на прохождение муниципального фильтра.

У остальных кандидатов поступления на избирательные счета пока скромные: Андрей Кузнецов (СРЗП) – 930 тыс. руб., Александр Ивачев (КПРФ) – 900 тыс. руб., Александр Каптюг (ЛДПР) – 266,6 тыс. руб.

Добавим, вести агитацию без привлечения СМИ кандидаты имеют право с момента выдвижения. Агитационный период в СМИ начнется 16 августа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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