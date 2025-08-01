российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 1 августа 2025, 10:40 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Кандидаты в губернаторы уже потратили на предвыборную кампанию 22,8 млн рублей

На избирательные счета кандидатов в губернаторы Свердловской области уже поступило в общей сложности 35,5 млн рублей, израсходовано – 22,8 млн рублей.

Как следует из материалов избиркома, самая большая сумма поступила на счет Дениса Паслера – 25 млн рублей. Все эти деньги кандидату выделила партия «Единая Россия». Потратить штаб Паслера успел 13,5 млн рублей, в том числе 13 млн 263 тысячи – на изготовление и распространение агитационных материалов и 280,6 тысячи – на сбор подписей депутатов для прохождения муниципального фильтра.

На втором месте – Рант Краев из «Новых людей». Партия перевела на его счет почти 3 млн рублей, юридические лица – 5 млн рублей, еще 300 тысяч кандидат вложил из собственных средств. Почти 8 млн штаб Краева уже потратил: 4,3 млн рублей – на проведение публичных мероприятий, 2,2 млн – на оплаты информационных и консультационных услуг, 832 тысячи – на изготовление агитации, 300 тысяч – на прохождение муниципального фильтра.

У остальных кандидатов поступления на избирательные счета пока скромные: Андрей Кузнецов (СРЗП) – 930 тыс. руб., Александр Ивачев (КПРФ) – 900 тыс. руб., Александр Каптюг (ЛДПР) – 266,6 тыс. руб.

Добавим, вести агитацию без привлечения СМИ кандидаты имеют право с момента выдвижения. Агитационный период в СМИ начнется 16 августа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Выборы губернатора Свердловской области

Депутаты, чиновники и немного бюджетников: кого кандидаты в губернаторы предлагают в Совет Федерации / Пятерых кандидатов в губернаторы поддержали по 126 депутатов, одного – один, одного – ноль / Начался прием заявлений от желающих проголосовать на выборах через интернет / Паслер предложил в сенаторы Бабушкину, Орлова и Шептия / В Свердловской области завершилось выдвижение кандидатов в губернаторы / Проголосовать на выборах губернатора смогут даже арестованные в других регионах / Члены УИК начнут обходить квартиры избирателей с 23 августа / На выборах губернатора Свердловской области будут работать до 7,5 тысячи наблюдателей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Выборы губернатора Свердловской области,