В День болельщика для «Автомобилиста» и фанатов споет Hi-Fi

В выходные хоккейный клуб «Автомобилист» проведет традиционный уже День болельщика – стартовую встречу команды перед началом регулярного сезона. Она пройдет 23 августа на «УГМК-Арене». Развлекать поклонников екатеринбургского клуба будет группа Hi-Fi.
Также в этот день пройдет презентация формы на новый сезон и полного состава команды, автограф-сессия, будет работать зиплайн – трос натянут прямо в чаше арены и будут катать всех желающих.
Екатеринбург, Елена Сычева
