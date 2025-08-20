В День болельщика для «Автомобилиста» и фанатов споет Hi-Fi

В выходные хоккейный клуб «Автомобилист» проведет традиционный уже День болельщика – стартовую встречу команды перед началом регулярного сезона. Она пройдет 23 августа на «УГМК-Арене». Развлекать поклонников екатеринбургского клуба будет группа Hi-Fi.

Также в этот день пройдет презентация формы на новый сезон и полного состава команды, автограф-сессия, будет работать зиплайн – трос натянут прямо в чаше арены и будут катать всех желающих.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube