Отдаленные деревни начали голосовать за губернатора (ФОТО)

В Свердловской области проходит досрочное голосование на губернаторских выборах, которое проводится только в труднодоступных и отдаленных поселениях. До 10 сентября участковые комиссии должны добраться до 48 групп избирателей, которые проживают в семи муниципальных округах региона.

Для этого им придется использовать разный транспорт: чаще всего вездеходы, реже – поезда и моторные лодки.

В минувшие выходные члены УИК побывали в Ивдельском и Серовском округах. Голосование было организовано в деревнях Бурмантово, Хорпия, Вижай, Ушма, Пакина, Понил, Глухарный, Северный и Шипичный, а также в селе Андриановичи, поселках Ларьковка, Красный Яр, Межевая, Мирный. В некоторых поселениях живет всего несколько человек, но избирком обязан обеспечить для них возможность проголосовать на выборах. Во время выездов в отдаленные территории членов УИК сопровождают наблюдатели от областной общественной палаты.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

