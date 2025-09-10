Подать заявку на голосование на дому можно до 14:00 воскресенья

В Свердловской области продолжается прием заявок от избирателей для голосования на дому.

Как сообщили в областном избиркоме, они принимаются на портале Госуслуги до 10 сентября (включительно), а в участковых комиссиях – до 14:00 воскресенья, 14 сентября. В участковых избиркомах заявку можно подать как лично, так и по телефону или через представителя.

График работы пунктов приема заявлений в участковых избиркомах 10-11 сентября – с 16:00 до 20:00.

В дни голосования, 12 и 13 сентября, заявку можно подать с 8:00 до 20:00.

Голосование на дому будет проводиться 12, 13 и 14 сентября.

Напомним, в эти дни в регионе пройдут досрочные выборы губернатора.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube