«Корпорация СТС» показала инвестотчет на миллиарды рублей

Накануне первого заседания суда, на котором будет решаться судьба активов «Корпорации СТС» (их хотят национализировать по иску Генпрокуратуры), предприятие развернуто ответило на претензии надзорного ведомства. Последнее, в частности, обвинило владельцев корпорации в неправомерном получении некоторых из активов и отсутствии инвестиций в инфраструктуру. В подробной презентации представители группы компаний изложили свою позицию. Сжато она звучит так: «Получение объектов энергетической инфраструктуры Уральского региона стало возможно ввиду строительства этих объектов в чистом поле, привлечения значительных объемов кредитов и огромной проделанной работы».

В документе перечислены ключевые инвестпроекты, которые были реализованы «Корпорацией СТС» за последние годы. В их числе: экокластеры в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске, включающие современные полигоны и мусоросортировочные мощности; две котельные в Кировграде и тепловые сети в Тугулыме. Отдельной строкой выделены памятники истории, архитектуры и культуры, которые были реконструированы в Екатеринбурге и адаптированы под современное использование, например, Дом Переяславцева.

Ранее на этой неделе представители «Корпорации СТС» уже поясняли: в середине 10-х, когда ГУП СО «Облкоммунэнерго» перешло к частным инвесторам, оно не было «высоколиквидым госпредприятием», как это утверждается сейчас. «Оно было глубоко убыточным, имело долги в размере 3,5 млрд рублей и отвечало признакам банкротства, что подтверждается судебными актами. Частными инвесторами в момент реорганизации в предприятие было вложено более 2 млрд рублей, что нормализовало его финансовое положение и позволило рассчитаться со всеми кредиторами», – сообщили в корпорации, уточнив, что с 2016 года в рамках инвестпрограммы «Облкоммунэнерго» в строительство новых и реконструкцию полученных в аренду у региона сетей было вложено больше 6 млрд рублей.

«Корпорация СТС» инвестировала в коммунальную инфраструктуру УрФО более 300 млрд рублей, ежегодно уплачивает более 40 млрд налогов в бюджеты всех уровней», – уточнили там.

Екатеринбург, Елена Сычева

