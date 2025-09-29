«Автомобилист» обыграл «Ак Барс» на домашнем льду

ХК «Автомобилист» одержал уверенную победу над «Ак Барсом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча принципиальных соперников завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Матч «Автомобилист» – «Ак Барс» екатеринбургские болельщики ждали с предвкушением после прошлогоднего плей-офф. Их ожидания были вознаграждены: уральский клуб повел в счете уже на третьей минуте встречи. Причем забил защитник Джесси Блэкер, переиграв на пятачке вратаря казанцев. Под занавес первого периода «Автомобилист» удвоил преимущество. Ярослав Бусыгин бросил от синей линии, вратарь Тимур Билялов отбил щитком и шайба отлетела прямо к Роману Горбунову. Нападающему оставалось добить в пустой угол – 2:0. Но «Ак Барс» почти сразу сократил отставание. В быстрой контратаке Михаил Фисенко поразил ворота Евгения Аликина и счет стал 2:1.

В начале второго периоде «Автомобилист» остался в меньшинстве – и забил! Степан Хрипунов прорвался в зону соперников, объехал трех игроков «Ак Барса» и бросил по воротам. Билялов отбил, но Хрипунов тут же отдал точный пас подоспевшему Данилу Романцеву, и нападающий щелчком забросил третью шайбу в ворота гостей.

В третьей двадцатиминутке «Автомобилист» полностью контролировал игру. «Ак Барс» пошел на риск, сняв вратаря за пять минут до сирены. Екатеринбуржцы несколько раз бросали по пустым воротам соперника, но казанцам удавалось отбиться. На 59-й минуте после броска Никиты Шашкова шайба все же залетела в створ – 4:1. На последних секундах матча арбитры назначали штрафной буллит в ворота хозяев, но Евгений Аликин отбил его.

«Автомобилист» забрал вторую победу в противостоянии с «Ак Барсом» в нынешнем сезоне. Причем по итогам двух игр общий счет 10:2 в пользу екатеринбуржцев.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

