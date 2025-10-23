российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 23 октября 2025, 10:37 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В центре Екатеринбурга монтируют елки для зимнего катка (ФОТО)

На площади 1905 года собирают павильон и другие конструкции для зимнего катка. Сейчас на брусчатке лежат доски и различные конструкции, а также появились основания для будущих елок, которые будут украшать пространство, передает корреспондент РИА «Новый День».

Строительные работы на площади начались в конце сентября. Каток планируют открыть 5 декабря, он проработает до 23 февраля 2026 года, а к 8 марта его разберут. Парковки напротив здания городской администрации, напомним, больше не будет никогда. Главную площадь Екатеринбурга планируют использовать под ярмарки, фестивали или просто как рекреационное пространство.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Новый год

Магазины Екатеринбурга начали готовиться к Новому году / В парке Маяковского начали строить супергорку / В «Домне» начали принимать заявки на участие в новогодней ярмарке / Каток, сухой закон и ледовый городок: как в Екатеринбурге пройдут новогодние праздники / Ледовый городок в Историческом сквере посетили 200 тысяч человек / В зоопарк – нельзя, в огород – можно: что делать с новогодними елками / Более 140 тысяч человек посетили ледовый городок в Историческом сквере за каникулы / В Екатеринбурге изменили расписание работы главного катка

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Фоторепортаж, Новый год,