В центре Екатеринбурга монтируют елки для зимнего катка (ФОТО)

На площади 1905 года собирают павильон и другие конструкции для зимнего катка. Сейчас на брусчатке лежат доски и различные конструкции, а также появились основания для будущих елок, которые будут украшать пространство, передает корреспондент РИА «Новый День».

Строительные работы на площади начались в конце сентября. Каток планируют открыть 5 декабря, он проработает до 23 февраля 2026 года, а к 8 марта его разберут. Парковки напротив здания городской администрации, напомним, больше не будет никогда. Главную площадь Екатеринбурга планируют использовать под ярмарки, фестивали или просто как рекреационное пространство.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

