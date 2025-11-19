Поезд Деда Мороза отправился в путь по России. Когда его ждать в Екатеринбурге

Поезд Деда Мороза начал свое традиционное путешествие. Он посетит 70 городов России.

Старт путешествия был дан во Владивостоке, зрителей, пришедших на отправление состава, ждала специальная праздничная программа, сообщает РИА «Новости».

Волшебный состав в этом сезоне сделает остановки с праздничной программой в 70 городах и вернется на родину главного новогоднего волшебника в Великий Устюг 11 января нового 2026 года.

Программа мероприятия зависит от времени остановки.

В Екатеринбурге поезд Деда Мороза ждут 12 декабря. Билеты на него были раскуплены мгновенно. Но попасть в состав смогут и безбилетники – для них будут работать вагон-лавка с сувенирами из Великого Устюга, вагоны-рестораны, вагон Снежной королевы. Также для всех гостей запланирована анимационная программа на платформе в момент прибытия поезда и перед отправлением.

Впервые поезд Деда Мороза отправился в путь 5 декабря 2021 года. За четыре года он посетил 302 города, преодолел свыше 108 тысяч километров и провел в пути 244 дня. На вокзалы встретиться с Дедом Морозом пришли почти 2 миллиона человек.

