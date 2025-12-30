Прокуратура не стала оспаривать условный срок для экс-министра ЖКХ Смирнова

Приговор бывшему министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову вступил в силу.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе областного суда, апелляционных жалоб на приговор не поступало, а срок их подачи закончился.

Как уже писал «Новый День», Николай Смирнов ушел в отставку 13 января 2025 года, а уже 24 января он был арестован по обвинению в получении взятки. Также под суд попали его бывшие заместители – Игорь Чикризов и Андрей Кислицын.

Николай Смирнов полностью признал вину и пошел на сделку со следствием. 15 июля его выпустили из СИЗО под запрет определенных действий. 12 декабря его приговорили к 5 годам лишения свободы условно.

Показания, данные Смирновым, легли в основу еще нескольких уголовных дел – бывшего вице-губернатора Олега Чемезова, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве, и так называемого дела Облкоммунэнерго, по которому арестованы крупный бизнесмен Алексей Бобров и его соратница Татьяна Черных.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube