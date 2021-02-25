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Четверг, 25 февраля 2021, 14:35 мск

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Слух дня: вслед за Бидонько на учебу в Москву поедет Алексей Орлов

Руководителей Свердловской области и Екатеринбурга начали готовить к предстоящим в сентябре региональным выборам и выборам в Госдуму. В январе на семинар, организованный администрацией президента, ездил «политический» вице-губернатор Сергей Бидонько. На днях в бизнес-школу «Сколково» отправится и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Тема обучающего мероприятия не раскрывается, но, вероятно, глав городов проинструктируют, как бороться с негативной повесткой, как мотивировать избирателей прийти на выборы, и, возможно, назовут показатели, которых руководители должны будут достичь по итогам сентябрьских выборов.

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