Слух дня: вслед за Бидонько на учебу в Москву поедет Алексей Орлов

Руководителей Свердловской области и Екатеринбурга начали готовить к предстоящим в сентябре региональным выборам и выборам в Госдуму. В январе на семинар, организованный администрацией президента, ездил «политический» вице-губернатор Сергей Бидонько. На днях в бизнес-школу «Сколково» отправится и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Тема обучающего мероприятия не раскрывается, но, вероятно, глав городов проинструктируют, как бороться с негативной повесткой, как мотивировать избирателей прийти на выборы, и, возможно, назовут показатели, которых руководители должны будут достичь по итогам сентябрьских выборов.

Екатеринбург. Другие новости 25.02.21

Ростуризм исключил 30 туроператоров из реестра, часть прекращают работу. / «Надеюсь, у нас никто не будет отбирать цветы и тушить свечи»: в Екатеринбурге пройдет вахта памяти Немцова. / Свердловчанка, убившая 3-летнюю дочь молотком, отправлена в психиатрическую больницу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»