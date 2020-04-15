Коронакарантин с отрицательным КПД – колонка читателя РИА «Новый День»

Екатеринбург, как и вся страна, третью неделю сидит в самоизоляции, пытаясь остановить распространение коронавируса. Более-менее получалось у горожан соблюдать правила социального дистанцирования первые пару дней. В понедельник и вторник на этой неделе индекс самоизоляции «Яндекса» показывал средний балл 2,6 – это значит, что очень много людей игнорируют пожелания власти о самоизоляции и выходят на улицы города по своим делам, важным и не очень. Интересную точку зрения на происходящее высказывает житель Екатеринбурга Александр Ханин – предлагаем ознакомиться с ней в рамках проекта РИА «Новый День» «Как нам реорганизовать Рабкрин».

«Сегодня сложно соблюдать дистанцию на улице. Многолюдно, как в обычный день. Люди идут по делам по одному, вдвоем, втроем, с детьми и самокатами. Машин так же много, как и всегда. Люди не вышли просто подышать, они идут по делам. Я был один с собакой, и мне было странно. На пустыре, где обычно валялись пустые шприцы, валяются медицинские маски. Карантин закончился, я что-то пропустил?

Народное мнение о том, что никакого вируса нет, у нас тут не Бергамо, мы все переболели, умирают не больше, чем от обычного гриппа, победило. Победило президента, победило губернатора, победило здравый смысл. «Ты кто? Директор? Да пошел ты в жопу, директор»

Я опросил своих возрастных знакомых, все они пойдут на кладбище. И вертели они на органе своем Роспотребнадзор, губернатора и вирус. Поздравляю всех. Мы многого добились.

Посидели дома, некренили экономику, угандошили часть МСП. Посадили население на скудный паек. Кто-то развлекся на правительственной даче со спортзалом и лошадками, кто-то чуть не спился на 44 метрах общей площади. Простимулировали преступность. Перевели белые доходы и накопления в тень. Подорвали доверие к своим действиям. Ради чего?

Не знали, что будет апрель, тепло и Пасха? Не знали, что дольше двух недель в добровольном заточении психика обычного человека не выдерживает? Не хватает информационных ресурсов, недостаточно СМИ? Красивый отчет с низким числом заболевших был нужен для карьеры? Чтобы аппаратов ИВЛ хватило для завсегдатаев Куршавеля? Хватило бы и так.

Я все понимаю. И всех понимаю. Но первый раз вижу отрицательный КПД».

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 15.04.20

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