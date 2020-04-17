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Пятница, 17 апреля 2020, 16:27 мск

Новости Екатеринбург

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Екатеринбург снова стал худшим в рейтинге самоизоляции

Рейтинг самоизоляции в России к третьей нерабочей неделе практически во всех городах оказался невысоким. К вечеру пятницы в число антилидеров среди миллионников попали Екатеринбург, Челябинск и Самара – «Яндекс» выставил этим городам всего по 2,2 балла.

Антирекорд также поставил пригород Екатеринбурга, город Березовский. В нем самоизоляция опустилась до 1,9 балла, то есть на улицах очень много людей. Среди всех городов России хуже Березовского ситуация только в Белгороде, 1,5 балла.

Другие города Свердловской области самоизоляруются тоже плохо, но чуть лучше столицы региона: Полевской – 2,7 балла, Нижний Тагил и Ревда по 2,6 балла, Асбест, Верхняя Пышма и Каменск-Уральский – 2,4 балла, Первоуральск – 2,3 балла.

Екатеринбург, Елена Иванова

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