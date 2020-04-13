Индекс самоизоляции в Екатеринбурге опустился до двойки

К началу третьей недели самоизоляции в Екатеринбурге на улицы вышло довольно много народу. «Яндекс» оценил ситуацию на 2,1 балла, «на улице очень много людей». Почти такую же оценку – 2,2 балла – по состоянию на полдень получил Каменск-Уральский, в Нижнем Тагиле чуть больше людей находятся дома, 2,7 балла.

Отметим, в пятницу Екатеринбург наравне с Новосибирском стал антилидером рейтинга среди городов-миллионников. Сегодня столица Среднего Урала занимает второе место с конца, сибирский город – первое, у него 1,9 балла. Лучше всего самоизолируется Москва, она получила по оценке «Яндекса» 3,2 балла.

За минувшие выходные в Екатеринбурге полицейские составили 280 материалов о нарушении режима самоизоляции. В министерстве общественной безопасности уже оформлено 27 протоколов об административном правонарушении, сегодня они будут направлены в суды, где будет решаться вопрос о привлечении к ответственности.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 13.04.20

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