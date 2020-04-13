За нарушение режима самоизоляции в Свердловской области составили 280 материалов

В Министерство общественной безопасности Свердловской области направлено 280 материалов о нарушении режима самоизоляции. Из них 116 сотрудники полиции составили в Екатеринбурге, 164 – по области. Как сообщили в региональном оперштабе, речь идет о нарушителях как среди физлиц, так и среди должностных и юридических лиц. В министерстве уже оформлено 27 протоколов об административном правонарушении, сегодня они будут направлены в суды, где будет решаться вопрос о привлечении к ответственности.

Отметим, «федеральные» штрафы прописаны в статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Депутаты заксобрания также приняли поправки в региональный закон, по которому штрафы введены за нарушение губернаторских указов, но тогда говорилось, что неизвестно, как закон будет действовать на практике. Он не сможет заработать, пока областное министерство общественной безопасности не пропишет положение, в котором будет четко прописан механизм исполнения закона.

В соцсетях же те, к кому подходили полицейские на улице, сообщают: оформляются протоколы по 19.4 КоАП «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица». Полицейские предлагали гуляющим горожанам вернуться домой и только в случае отказа оформляли протоколы. «Новый День» запросил в оперштабе информацию о том, по каким статьям будут оформлены материалы на нарушителей самоизоляции в эти выходные.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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