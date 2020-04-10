Екатеринбург стал антилидером в рейтинге городов-миллионников по уровню самоизоляции

Екатеринбург постепенно отказывается от самоизоляции, все больше людей выходят на улицы. По оценке «Яндекса», индекс самоизоляции к полудню сегодняшнего дня составил 2,8. Наряду с Новосибирском это худшая оценка российских городов-миллионнников.

«Индекс самоизоляции в России вчера был на 2,2 балла выше, чем в среду первой недели марта. Сильнее всего значение показателя выросло в Краснодаре (+2,8 балла), Перми (+2,6 балла) и Москве (+2,6 балла)», – подсчитали в «Яндексе». Екатеринбург получил +2,2 балла. «Яндекс» выставляет оценки по пятибалльной шкале, сравнивая уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычных будней, – значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе пусто, как ночью, – это 5 баллов.

На сегодняшний день в Свердловской области подтвержден 61 случай коронавируса, вылечились 32 человека из этого числа. Среди последних случаев есть завозные из Москвы, власти подписали указ о том, что самоизолироваться на две недели должны все въезжающие на территорию области, но по факту за пассажирами рейсов внутри страны никто не следит, только за теми, кто ранее был за границей.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 10.04.20

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