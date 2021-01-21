Навальный и школота: в чем суть ажиотажа вокруг митинга 23 января. Авторская колонка политтехнолога Андрея Перлы

В молодежных социальных сетях вроде Tik Tok, Instagram и «ВКонтакте» распространяются видео с призывами выходить на несанкционированные митинги 23 января. Ролики набирают сотни тысяч просмотров. Поводом для планируемой уличной акции стало задержание оппозиционера Алексея Навального после возвращения в Россию, а также опубликованный после этого фильм-расследование ФБК «Дворец для Путина». Политтехнолог Андрей Перла делится своими рассуждениями об этих событиях. «Новый День» с разрешения автора публикует его мнение.

«Почему митинг «за Навального»? Почему вообще «тема Навального» именно сейчас? И почему «школота»?

Рассказываю по пунктам.

1. Потому что сознание запада мифологизировано в предел. То, что когда-то было удачными циничными политтехнологическими приемами, стало предметом веры. В частности, предметом безусловной веры является представление о том, что для победы над тираном нужен супергерой. Супергероя лепят «из того, что было», но очень быстро начинают верить сами, что он – именно герой и есть. Да, вот этот бывший мелкий гринмейлер, бывший советник путинского губернатора, человек, сказавший «не рефлексируйте». Впрочем, последнее вполне подобает герою.

Герой побеждает тирана, разоблачая его, претерпевая от него и наконец поднимая народное восстание. Точнее, совершая убийство тирана на фоне восстания. См. американские художественные фильмы и прикасающиеся к ним книжки. Ну там, «Звездные войны» или «Сойка-пересмешница».

2. Почему сейчас? Возможны два объяснения. С одной стороны, тут опять вера в собственную пропаганду. Про «разорванную в клочья» российскую экономику и про эффективность ужасных санкций. А также про то, что народ страдает под игом тирана. И уже готов восстать.

С другой стороны, очень большую роль играет незавидное положение в самих странах Запада и явное разочарование европейских стран в Евросоюзе. Количество людей, «понимающих Путина», стало слишком велико, количество людей, не понимающих «мультикультурность», тоже слишком велико, запад явно в опасности. Опасность осознается как внешняя, так как Россия для очень большой части населения – пример того, как надо. А собственные страны – как не надо. А тут еще вакцина эта, которая у русских зачем-то появилась собственная... В общем, победа над Россией – это вопрос выживания. Если не запада как такового (не надо себе льстить, он живучий) то нынешних политиков – совершенно определенно. Как победить? Устроив в России разрушительную революцию. С помощью супергероя из того, что было. (Ну а кого им было еще использовать? Ходорковского? Он слишком умен и не слишком популярен. Интеллигентного еврея-журналиста-публициста, их три сотни на выбор? Он даже собственную жену не может убедить, что герой)

3. Революцию делает молодежь. Любую. Всегда. Полностью социализированные люди кормят семьи и боятся потерять то, что имеют. Юные не верят в свою смертность и не боятся ничего. Русскую революцию 17-го года сделали юные солдаты, не понимавшие, за что воевать на фронте мировой войны. Воевать, как показала потом Гражданская, они в принципе были готовы. Все революции последних лет, от Туниса до Украины, и нынешнюю американскую сделала безработная молодёжь и студенты. И школьники. Да, «командуют этим стадом, дружок, безумные старики», но плоть и кровь революции – дети. Подростки, точнее. Так было и так будет, и именно поэтому взрослые люди, как правило, до последнего момента не верят в возможность переворота и не относятся всерьез к грозящей катастрофе. Потому что «они же дети». И взрослые люди сдерживают силы порядка. Потому что детей жалко.

...Между тем, как писал один хороший психолог в умной книжке 30 лет назад, педагогика в определенных случаях знает только один действенный рецепт спасения ребенка. Как можно раньше и как можно больнее».

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