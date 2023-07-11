В понедельник, 10 июля, выставку «Иннопром» в Екатеринбурге посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Председатель правительства принял участие в главной пленарной сессии выставки. По мнению политтехнолога Ильи Ананьева, статус «Иннопрома» можно было бы повысить до «президентского мероприятия», но для этого необходимо пересмотреть его смысловую нагрузку. Приводим мнение эксперта без купюр.

«Уральская выставка «Иннопром» статусно закрепила за собой и остаётся «премьерским» мероприятием. Дмитрий Медведев, подписавший первый документ о её «рождении» приезжал в Екатеринбург на открытие четыре раза (2012, 2013, 2015, 2016 гг.) Российский премьер Михаил Мишустин удостаивает её своим вниманием три года подряд с 2021 г. В истории «Иннопрома» бывали статусные «пустоты» без первых лиц и их заполняли вице-премьеры правительства или министры. Главного VIP-апогея «Иннопром» достигал в 2017 и 2019 годах, когда в Екатеринбург прилетал президент России Владимир Путин.

Ключевым KPI для властей Свердловской области все-таки является задача вернуть «Иннопрому» президентский статус вместе с главным очным гостем – Владимиром Путиным. Сделать это непросто. Путин давно перестал обращать внимание на выставочные мероприятия, к тому же уральская выставка изрядно «подустала» своими смыслами и держится в событийной повестке «прилетом премьера».

Одна из возможностей Евгения Куйвашева «затащить» Путина на «Иннопром» – серьезно ставить вопрос о реновации выставочной деятельности в России с учётом действительности кризиса СВО. «Иннопром», в инфраструктуру которого вложено достаточно сил и имеющий выгодное центровое логистическое положение, мог бы забрать на себя всю смысловую и статусную функцию ПМЭФ. Питер точно «устал» и исчерпал свой идеологический и статусный ресурс.

Если «революции» выставок в масштабах страны не произойдет, «Иннопром» останется «Премьерско-министерским» мероприятием, где будут зачитывать только телеграммы-приветствия от Владимира Путина».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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