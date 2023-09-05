Как голосовать неопределившимся избирателям и бунтарям: советы политтехнолога

Уже в субботу, 9 сентября, избиратели Екатеринбурга начнут голосовать за кандидатов в городскую думу. Политтехнолог Александр Ханин предлагает четыре способа отдать свой голос так, чтобы не пожалеть об этом. Об этом он пишет на своей странице «ВКонтакте».

«Некоторые кандидаты-романтики предлагают «выбирать сердцем», но мы люди жестокие, жнем, где не сеяли, собираем, где не рассыпали. Поэтому сердце в сторону, ноги в тепло, голову в холод, и поехали!

I способ. Осознанный.

Вы внимательно изучили всех кандидатов, сходили на встречу или в общественную приемную, обратились за помощью, поделились проблемой своего двора, получили поддержку, прочитали всю политическую макулатуру из своего почтового ящика, поговорили с агитаторами. И сделали свой выбор, вам понравился конкретный кандидат, его взгляды и его программа.

Из 25 округов я готов сделать подобный осознанный выбор только в шести. Кандидат нынче незрел и местами червив.

II способ. Свой среди чужих.

Кандидаты кажутся вам одинаковыми, программы повторяют друг друга, все предлагают одно и тоже, каждый провел встречу в вашем дворе и пообещал ликвидировать царь-лужу посередине. Голосовать уже завтра, а лужа предательски хихикает над вами и над кандидатами. На выборы вы пойдете, но определяться будете непосредственно на избирательном участке.

Выбирайте своего.

Родился в Екатеринбурге, живет на избирательном округе. Ни один чужак не будет относиться к территории, как к своему дому, а родившийся в Адлере всегда будет сравнивать свою малую родину с Екб, причем не в нашу пользу.

Выбирайте мальчика.

Мужчине нравится политика внутри него, а женщине, как правило, нравится она внутри политики. Это делает представительниц слабого пола малоэффективными депутатами. Да. Проверено. Многократно.

Выбирайте человека труда.

Если человек проработал на одном производственном предприятии 20 лет или отслужил в армии 30, он вас не подведет. Он стоит ногами на земле. Он отвечает за сделанное. Никогда не голосуйте за индивидуальных предпринимателей, домохозяек, временно неработающих и студентов. Они, увы, фантазеры.

Выбирайте человека старше 48 лет.

Это китайцы придумали, с пятой дюжины начинается «возраст руководителя». То есть человек повзрослел, обучился, сделал карьеру, создал семью, на себе испытал все то, что он будет менять для других. «Возраст политика» у китайцев начинается с 60 лет, мы еще не доросли до понимания, почему.

Выбирайте человека с понятным вам мотивом.

Все жители Екатеринбурга должны были запомнить пример инфантильности от Ивана Зайченко.

Хочу быть депутатом – А, тут скучно, тут люди с проблемами, которые надо решать – Не хочу быть депутатом.

Не голосуйте за чьих-то детей, протеже, кандидатов от бизнеса, «мутных» и т.п.

III способ. Меньшее из зол.

Вам никто не нравится категорически, но гражданский долг это гражданский долг. Вы хотите, чтобы ваш личный выбор не наделал беды, а испортить бюллетень – игры слабаков.

Голосуйте за явного лидера. Он так и так победит, вреда от +1 голоса ему не будет никакого.

Это совсем не означает, что они мне нравятся. Это лидеры в своих округах, и победу себе уже фактически обеспечили. В остальных округах лидеров несколько, угадать непросто.

Голосуйте за явного аутсайдера, он так и так проиграет, +1 голос ничего не изменит, а вы окажете моральную поддержку слабым. Это как поделиться бутербродом с бездомным псом.

IV способ. Назло маме отморожу уши.

Вы человек протестный и желаете нанести системе максимальный урон.

Выбирайте кандидата-самовыдвиженца. В нынешних условиях, самовыдвижение – максимальный вызов системе. Из 44 самовыдвиженцев на выборы пустили только 13. Голосуя за самовыдвиженца, победит он или нет, вы презираете систему на максималках».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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